Росія на першому етапі мобілізує 40-50 тисяч осіб і спробує стримати просування ЗСУ - МВС

Часткова мобілізація потрібна Путіну для стабілізації лінії фронту - Денисенко / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Країна-агресорка Росія на першому етапі часткової мобілізації зможе призвати на війну проти України не більше 40-50 тисяч осіб. Більше зібрати не вдасться, оскільки потрібен час на підготовку людей і їх екіпіровку. Москва спробує стабілізувати лінію фронту і стримати просування ЗСУ. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що в рамках першої хвилі часткової військової мобілізації в Росії агресор зможе мобілізувати тільки 40-50 тисяч осіб.

"Ми повинні розуміти, що ця мобілізація не означає, що завтра всі вони з'являються на лінії зіткнення. В першу чергу до них потрапляють військові спеціальності, тому, думаю, ця хвиля буде на 40-50 тисяч", - зазначив Денисенко.

За його словами, більше мобілізувати на даному етапі не вдасться, тому що Росія не зможе знайти більше можливостей для екіпіровки і навчання військових.

"Тому в цьому випадку це будуть всі їх невідворотні втрати на території України", - вважає експерт.

Також Вадим Денисенко підкреслив, що Росія за допомогою мобілізованих осіб здійснить спробу стабілізації лінії фронту. Окупанти спробують стримати подальше просування сил оборони України.

Часткова мобілізація в Росії

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася призвати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресорка готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, та Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

У Міноборони Великобританії зазначили, що оголошенням мобілізації Путін визнав провал планів щодо війни з Україною. Погрози і пропаганда не можуть приховати того факту, що перемагає Київ.

"Порушення президентом Путіним своїх обіцянок не мобілізувати частину свого населення і незаконна анексія частини України є визнанням того, що його вторгнення провалюється", – підкреслив глава відомства Бен Уоллес.

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