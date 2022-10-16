У РФ скоро не залишиться ракет: Британія попереджає про жорсткий дефіцит високоточних боєприпасів

У Росії скоро не залишиться ракет / Міноборони РФ

Росія скоро відчує жорсткий дефіцит високоточних боєприпасів. У РФ не можуть виробляти сучасні ракети з тією швидкістю, з якою їх витрачають окупанти. Про це заявили в Міноборони Великобританії.

Відомо, що лише з 10 жовтня Росія втратила вже понад 80 ракет. Як мінімум половину з них збили українські військові.

У Британії зазначили, що масовані удари по Україні значно спустошують російські запаси.

"Ці атаки свідчать про подальше погіршення російських запасів ракет великої дальності, що, імовірно, обмежить їх здатність вражати бажану кількість цілей в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Шевченківському районі - в центрі столиці.

Прессекретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

По Шевченківському району було зафіксовано три попадання ракет. Пошкоджена проїжджа частина. 6 автомобілів загорілися, ще 15 - пошкоджені. Крім того, у Святошинському районі ворожа ракета влучила в одноповерхову будівлю, травмовано трьох людей.

У той же час в Голосіївському районі зафіксовано два попадання в різні критичні об'єкти інфраструктури, попередньо постраждала одна людина. Також ворог потрапив в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі, в результаті чого попередньо постраждала одна людина.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу Києва загинули 5 людей. Також відомо про 51 травмовану людину.

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