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Ситуація наближається до фіналу, кожен крок Кремля погіршує становище Росії - Данілов

16 жовтня 2022, 15:11

Війна вийшла для Росії на нову стадію, ситуація постійно погіршується.

Олексій Данилов, розпад Росії, Росія
Кожен крок Кремля погіршує ситуацію в Росії / ua.depositphotos.com, УНІАН

Війна, яку Путін розв'язав проти України, вийшла на нову стадію. Кожен крок Кремля погіршує ситуацію, в якій перебуває Росія, і наближає її до фіналу. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцванга - кожен хід погіршує ситуацію і наближає до фіналу", - написав Данілов.

Він назвав 5 ознак того, що вказує на жорсткий провал Росії.

"По-перше, путінська мобілізація перетворилася на втечу понад 500 тис. росіян, демонстрацію гнилості російської системи, смерть непідготовлених призовників, зростання обурення "глибинного народу", падіння рівня підтримки війни і найголовніше - стала потужним фактором політичної дестабілізації в РФ", - зазначив Данилов.

Ще однією ознакою він вважає те, що світ не підтримав війну РФ проти України і не визнав захоплені території.

"Спроба анексії українських територій - безпрецедентна в історії ООН консолідація світу навколо підтримки України і засудження Росії (голосування Генасамблеї ООН, 12 жовтня 2022)", - написав Данілов.

Ядерний шантаж Путіна перезавантажує і модернізує структуру НАТО. Вони готові дати негайну і жорстку відповідь в тому випадку, якщо шантаж припинить бути просто словами.

Ракетні удари по Україні та критичній інфраструктурі лише прискорили передачу для ЗСУ сучасних систем ППО та створення потужного повітряного захисту.

"По-п'яте. Найголовніше - агресивна війна, розв'язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації, сили якої все ростуть, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду", - підсумував Данилов.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

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