ЗСУ готуються до звільнення Запоріжжя: по окупантам потужно "прилітає" - Федоров

ЗСУ готуються до деокупації Запорізької області, знищують техніку РФ / Колаж фото УНІАН

Українські військові готують окуповану Запорізьку область до звільнення. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

ЗСУ знищили склад ворожих боєприпасів поблизу Гуляйполя. В результаті цього було поранено понад 20 окупантів. У Токмаку наші захисники "покришили" 10 одиниць військової техніки і поранили близько 40 військових РФ.

Також "прильоти" були по Пологах - близько 30 поранених окупантів, по Кам'янці-Дніпровській - близько 40 поранених окупантів і 7 одиниць знищеної техніки. Кількість загиблих поки невідома, російське командування намагається це всіляко приховати.

"У районах населених пунктів Оріхів, Кінські розбрати і Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих. В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300", - написав Федоров.

Ракетні обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, вночі 9 жовтня російські окупанти застосували тактичну авіацію для того, щоб завдати ракетного удару по Запоріжжю. Як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, за попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість з них потрапили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя.

Пізніше стало відомо, що ворог випустив по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня понад 20 ракет. Окупанти застосували авіацію та зенітно-ракетні комплекси. Удар по Запоріжжю було завдано з тимчасово окупованих територій-з районів Мелітополя і Бердянська.

Вночі 10 жовтня російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Всього було близько 10 "прильотів". Був зруйнований багатоповерховий житловий будинок. В результаті є постраждалі і загиблий.

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