"Пристойна кількість": Буданов заінтригував заявою про надання Україні ракет для ППО

Західні партнери нададуть нашій державі "досить пристойну кількість" ракет для протиповітряної оборони, зазначив голова ГУР.

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Буданов заінтригував заявою про надання Україні ракет для ППО/ колаж: Главред, фото: скрін, Вікіпедія

Захід непохитно продовжує підтримувати Україну у її боротьбі з країною-агресоркою Росією. ЗСУ отримають від західних партнерів "досить пристойну кількість" ракет для протиповітряної оборони.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ICTV за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн у середу, 14 лютого.

Він зазначив, що широка коаліція підтримки нашої держави триває й надалі "у всіх сферах". Але голова ГУР окремо згадав надання Україні додаткових ракет.

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"Особливо можу відмітити підтримку по наданню додаткових ракет для нашої ППО і протикорабельної оборони", – сказав Буданов.

Очільник ГУР не назвав точну кількість ракет і конкретні держави, які їх нададуть, адже це "становить таємницю". Але при цьому Буданов оцінив цю кількість як "досить пристойну".

Допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що Сенат остаточно підтримав законопроєкт про допомогу Україні від США на $60 млрд. Далі законопроєкт вирушає до Палати представників.

Президент США Джо Байден звернувся до Палати представників через Україну. Палата представників не повинна зволікати з законопроектом, інакше, за словами Байдена, "наслідки для національної безпеки США будуть значними".

У NYT зазначали, що республіканець Джонсон не виноситиме допомогу Україні на розгляд Конгресу. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон розкритикував законопроєкт через виключення положень про безпеку американського кордону.

У Politico повідомлялося, що у Сенаті США придумали, як обійти відмову Джонсона голосувати за допомогу Україні. Демократи можуть використати клопотання про звільнення (discharge petitions) Воно використовується, коли голова комітету відмовляється включити документ до порядку денного. У такий спосіб ініціатори клопотання "звільняють" комітет від розгляду законопроєкту і можуть обійти опір голови. Таке клопотання потребує схвалення абсолютної більшості (218 голосів).

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