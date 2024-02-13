"Ціна бездіяльності": Байден звернувся до Палати представників через Україну

Палата представників не повинна зволікати з законопроектом, інакше, за словами Байдена, "наслідки для національної безпеки США будуть значними".

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Байден подякував сенаторам за підтримку законопроекту з допомогою для України / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Американський лідер Джо Байден звернувся до Палати представників США з закликом якнайшвидше підтримати законопроєкт з закладеними коштами для України, Ізраїлю і Тайвані.

В опублікованій на сайті Білого дому заяві йдеться, зокрема, про "ціну бездіяльності" через затримку з голосуванням за законопроєкт для України.

"Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми вже бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на передовій, поки війська РФ продовжують атакувати, а путін мріє підкорити український народ", - цитує Білий дім позицію Байдена. відео дня

При цьому президент США подякував двопартійній коаліції сенаторів, "які об’єдналися, щоб просунути цю угоду", і Байден закликав Палату представників негайно приступити до цього.

"Якщо ми не будемо протистояти тиранам, які прагнуть завоювати або розділити території своїх сусідів, наслідки для національної безпеки Америки будуть значними. Наші союзники та супротивники візьмуть це до уваги", - наголосив він.

Байден закликав Палату представників вжити негайних заходів і надіслати цей проєкт йому на стіл, щоб він міг підписати його як закон.

Сенат остаточно підтримав законопроєкт з допомогою для України

13 лютого Сенат США остаточно підтримав законопроєкт, у якому закладено, зокрема, 60 млрд доларів для допомоги Україні.

Однак це ще не остаточне рішення США, на чому наголосив, своєю чергою, президент Володимир Зеленський. Тепер проєкт передадуть до Палати представників. І саме тут може очікувати найнеприємніша новина - небажання спікера Палати Майкла Джорджа висувати документ на голосування.

У такому разі демократи можуть використати "discharge petition", тобто "запит про зняття з розгляду". Проте для цього потрібно зібрати підписи більшості Палати, на що може знадобитися багато часу.

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