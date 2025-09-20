Рус
Читати російською
Прильоти в дев'яти областях: РФ била сотнями БпЛА і ракет, Зеленський назвав цілі

Олексій Тесля
20 вересня 2025, 11:54оновлено 20 вересня, 12:28
Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, і близько 580 дронів різних типів.
РФ масовано вдарила по Україні / Колаж Главред, фото ДСНС

Головне:

  • Унаслідок атаки РФ загинули три людини, є поранені
  • Ворог застосував 40 ракет і близько 580 дронів

Станом на ранок суботи, 20 вересня, відомо про десятки поранених унаслідок масованої повітряної атаки РФ, загинуло троє людей, повідомив президент Володимир Зеленський.

Такі удари - не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякування цивільних, написав він у Telegram.

"Станом на цей момент відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу. Три людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Зеленський.

За його інформацією, ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, і близько 580 дронів різних типів.

"Кожен такий удар - це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе і Європу, але задля надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії - це врятовані життя. Спасибі всім, хто допомагає і підтримує нас", - наголосив Зеленський.

Прильоти в дев'яти областях: РФ била сотнями БпЛА і ракет, Зеленський назвав цілі
Наслідки обстрілу РФ

"Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, і близько 580 дронів різних типів. Спасибі всім нашим воїнам, які всю ніч захищали небо, нашим пілотам F-16, які сьогодні вкотре довели свою майстерність і результативно відпрацювали захист України від крилатих ракет", - зазначив президент.

Зеленський написав, що під ударом перебували Дніпро та область, Миколаївська, Чернігівська, Запорізька, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей. Метою ворога була інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме попадання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку.

Дивіться відео - наслідки ударів РФ:

Перехоплення російських дронів: що кажуть в ОП

Україна вже має у своєму розпорядженні дрони-перехоплювачі, здатні знищувати реактивні "Шахеди". Про це повідомив заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, ефективність перехоплення залежить від безлічі чинників, включно з конкретною моделлю безпілотника, рівнем підготовки операторів і погодними умовами. Різні типи перехоплювачів показують різну результативність у бойових умовах.

Удари РФ по Україні: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що після нічної атаки РФ у Києві знайшли нерозірваний дрон. У Шевченківському районі уламки збитого дрона впали на проїжджу частину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ракета РФ влучила в багатоповерхівку в Дніпрі, спалахнула пожежа. Під час нічного удару ворожа ракета влучила в житловий багатоповерховий будинок. Стало відомо про загиблих.

Як писав Главред, раніше через атаку російських безпілотників у Бориспільському районі Київської області сталося загоряння складських приміщень. Також наслідки ворожої атаки зафіксували в Бучанському районі.

Про персону: Павло Паліса

Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

23:02

Пенсіонерам в Україні підвищать виплати: хто і на скільки може розраховувати

22:50

Що покласти в лунки до озимого часнику: селекціонер розкрив секретВідео

22:15

"Це не випадковість": Зеленський відреагував на вторгнення літаків РФ в Естонію

22:12

У кишеню Путіну: які країни ЄС досі купують газ у Росії

21:31

В роду були священнослужителі - які українські прізвища пов'язані із церквою

21:29

Загроза ракетного удару РФ: що відомо про підготовку стратегічної авіації ворога

21:29

На росіян чекають талони, не тільки на бензин, - НовакВідео

21:08

В Україні різко зміниться погода: новий прогноз від синоптиків

20:54

Без зайвого: Кучеренко показала шикарну фігуру і показала, що її робить такою

20:31

Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФВідео

