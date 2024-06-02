Прилітає просто по колонах техніки в Росії: окупанти скаржаться на HIMARS

ЗСУ почали атакувати наступальні колони окупантів на території країни-агресора.

https://glavred.net/ukraine/priletaet-pryamo-po-kolonnam-tehniki-v-rossii-okkupanty-zhaluyutsya-na-himars-10569914.html Посилання скопійоване

Україна почала застосовувати західне озброєння майже відразу після дозволу США / Колаж: Главред, Фото: DVIDSHUB Flickr, скріншот

Кремлівські пропагандисти розкрили подробиці перших атак західним озброєнням по військах окупантів уже на території Росії. Повідомляється про знищені колони, які бажали наступати на Харківському напрямку.

Рупори Кремля спершу почали ліпити фейки про нібито атаки снарядами HIMARS цивільної інфраструктури Бєлгородської області, проти чого виступає Адміністрація Байдена. Крім того, у РФ влаштували істерику, що атака з РСЗВ HIMARS нібито втягує НАТО у війну.

Однак інші "воєнкори" пізніше визнали, що ЗСУ атакували вельми військові цілі.

відео дня

"HIMARS активно застосовуються по прикордонній території РФ - і застосовуються досить успішно. Є результативні удари по колонах", - стверджує один із воєнкорів путінського пулу.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право наносити удари по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також вертольоти. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Україна почала бити по Росії західною зброєю - головне

Ряд країн Заходу, включаючи США, Британію та Німеччину, дозволили бити по території Росії своєю зброєю. Раніше це вважалося "червоними лініями" НАТО, щоб уникнути прямого зіткнення з Росією.

Однак навіть ці дозволи мають свої умови. Наприклад, Вашингтон дозволяє атакувати виключно військові об'єкти окупантів у зоні, що межує з Харківською областю. Все ще є заборона на використання ATACMS по далеких цілях, таких як аеродром "Оленья", де особливо активізуються Ту, що обстрілюють Україну.

Зеленський назвав такий дозвіл США з "умовами" недостатнім, оскільки Україна все ще не може запобігти злету стратегічної авіації ВКС РФ.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред