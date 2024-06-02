УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Прилітає просто по колонах техніки в Росії: окупанти скаржаться на HIMARS

Яна Ставська
2 червня 2024, 17:49
300
ЗСУ почали атакувати наступальні колони окупантів на території країни-агресора.
чує
Україна почала застосовувати західне озброєння майже відразу після дозволу США / Колаж: Главред, Фото: DVIDSHUB Flickr, скріншот

Кремлівські пропагандисти розкрили подробиці перших атак західним озброєнням по військах окупантів уже на території Росії. Повідомляється про знищені колони, які бажали наступати на Харківському напрямку.

Рупори Кремля спершу почали ліпити фейки про нібито атаки снарядами HIMARS цивільної інфраструктури Бєлгородської області, проти чого виступає Адміністрація Байдена. Крім того, у РФ влаштували істерику, що атака з РСЗВ HIMARS нібито втягує НАТО у війну.

Однак інші "воєнкори" пізніше визнали, що ЗСУ атакували вельми військові цілі.

відео дня

"HIMARS активно застосовуються по прикордонній території РФ - і застосовуються досить успішно. Є результативні удари по колонах", - стверджує один із воєнкорів путінського пулу.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право наносити удари по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також вертольоти.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Україна почала бити по Росії західною зброєю - головне

Ряд країн Заходу, включаючи США, Британію та Німеччину, дозволили бити по території Росії своєю зброєю. Раніше це вважалося "червоними лініями" НАТО, щоб уникнути прямого зіткнення з Росією.

Однак навіть ці дозволи мають свої умови. Наприклад, Вашингтон дозволяє атакувати виключно військові об'єкти окупантів у зоні, що межує з Харківською областю. Все ще є заборона на використання ATACMS по далеких цілях, таких як аеродром "Оленья", де особливо активізуються Ту, що обстрілюють Україну.

Зеленський назвав такий дозвіл США з "умовами" недостатнім, оскільки Україна все ще не може запобігти злету стратегічної авіації ВКС РФ.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ війна Росії та України ракетний удар HIMARS
Реклама

Головне за день

Путін пішов "за планом" Пригожина: майбутнє Герасимова під питанням - CNN

Путін пішов "за планом" Пригожина: майбутнє Герасимова під питанням - CNN

18:45 Світ
РФ може прорватися до 10 км углиб Сумщини: у ЗСУ закликали готуватися до наступу

РФ може прорватися до 10 км углиб Сумщини: у ЗСУ закликали готуватися до наступу

18:33 Україна
Окупанти просунулися на сході: у DeepState назвали небезпечний напрямок

Окупанти просунулися на сході: у DeepState назвали небезпечний напрямок

18:26 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Починається найкращий період у житті: 4 знаки зодіаку, яким дуже пощастить у червні 31226

Починається найкращий період у житті: 4 знаки зодіаку, яким дуже пощастить у червні

Україна під впливом сильної магнітної бурі: коли чекати на новий шторм 4159

Україна під впливом сильної магнітної бурі: коли чекати на новий шторм

Удари HIMARS і Storm Shadow: ЗСУ битимуть по двох областях РФ – прогноз 2058

Удари HIMARS і Storm Shadow: ЗСУ битимуть по двох областях РФ – прогноз

Графіки вимкнення світла 2 червня: у які години електроенергію не вимикатимуть 1614

Графіки вимкнення світла 2 червня: у які години електроенергію не вимикатимуть

Останні новини

19:17

Гороскоп на червень 2024: чого чекати Стрільцям у перший місяць літа

18:45

Путін пішов "за планом" Пригожина: майбутнє Герасимова під питанням - CNN

18:43

"Це все ж таки не моє": фронтвумен Kazka скасувала весілля - що сталося

18:33

РФ може прорватися до 10 км углиб Сумщини: у ЗСУ закликали готуватися до наступу

18:26

Окупанти просунулися на сході: у DeepState назвали небезпечний напрямок

Війська НАТО в Україні зʼявляться, щоб зафіксувати кінець війни – ГорбачВійська НАТО в Україні зʼявляться, щоб зафіксувати кінець війни – Горбач
17:49

Прилітає просто по колонах техніки в Росії: окупанти скаржаться на HIMARS

17:28

Розміром, майже з куряче яйце: на Київщині та у двох областях випав сильний градВідео

17:25

"Говорить гірше, ніж раніше": Комаровський висловився про стан здоров'я Путіна

16:28

У якому вигляді країни НАТО можуть перекинути в Україну війська: дано однозначну відповідь

Реклама
16:25

Сотні людей не приховували сліз: у Києві попрощалися з бойовим медиком Іриною ЦибухФотоВідео

16:20

Київщина подвоїла видатки на соцпідтримку захисників і ветеранів - голова ОВА Кравченко

16:02

Війська РФ вдарили по Одесі: у ВМС спростували фейк пропагандистів про корабель

16:01

Україна потужно запустила HIMARS по РФ через кілька годин після дозволу США

15:32

Гороскоп Таро на тиждень із 3 до 9 червня: Тельцям - проблеми з грошима, Левам - мир

15:32

Під час страшної пожежі загинула відома українська ведуча

15:15

Загроза наступу РФ на новому напрямку в Харківській області: заява ЗСУ

14:33

Як відлякати птахів від черешні: що зробити, щоб зберегти солодкий урожайВідео

14:31

У Чехії росіяни налетіли та побили українських волонтерів: жінка отримала травмиВідео

14:27

Зіркова ведуча шоу Танці з зірками розкрила екзотичне ім'я первісткаВідео

13:56

Зірка збірної України Зінченко купить будинок біженцям із Бахмута

Реклама
13:35

У ЗСУ є "зелене світло" для ударів Storm Shadow/SCALP по аеродромах Росії

13:26

Любовний гороскоп на тиждень з 3 по 9 червня: Скорпіонам - розквіт, Рибам - ніжність

12:55

Місто під бомбардуванням: ЗСУ потужно відкинули окупантів у Вовчанську

12:45

Фінансовий гороскоп на тиждень із 3 до 9 червня: хто озолотиться

12:45

Дозволу ЗСУ від США бити по території РФ недостатньо: заява Зеленського

12:40

Не через Кримський міст РФ постачала важку техніку: у ЗСУ пояснили атаку на Керч

12:33

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 червня: Раки доб'ються свого, Стрільцям - хороші новини

11:50

Церковне свято 3 червня: що категорично заборонено робити у цей день

11:26

Зеленський уперше заявив про причетність Китаю до спроби зриву саміту мируФотоВідео

11:16

По всій Україні ввели аварійні відключення світла - Укренерго

11:05

Росіяни готують наступ ще на одному напрямку під Харковом: в ISW розкрили загрози

10:56

Популярний мобільний оператор помітно підвищив тарифи: які подорожчали

09:56

"Може вийти з-під контролю": у США видали важливу заяву про війну з Китаєм

09:54

Розбитна розлучена: Наталі Портман спіймали на "побаченні" з молодшим на 14 років артистом

09:28

Гороскоп на завтра 3 червня: Раки - вами пишатимуться, Левам - щаститиме до абсурду

09:10

"Рятувати ситуацію на полі бою": Горбач заявив про війська НАТО в Україні

08:56

Якщо не оновили свої дані: чи штрафуватимуть військовозобов'язаних українок

07:52

Передача F-16 Україні: в ISW вказали, що не можна ЗСУ випускати з поля зору

07:00

Ребус для тих, у кого суперзір: знайдіть 3 відмінності на картинках із кроликом

06:09

Чому про відправлення військ в Україну заговорили саме зараз?Погляд

Реклама
05:43

Гороскоп на червень 2024 для Скорпіонів: великі гроші, подарунок і конфліктВідео

05:00

Починається найкращий період у житті: 4 знаки зодіаку, яким дуже пощастить у червніВідео

04:32

ЗСУ стерли в порох рекордну кількість зброї та окупантів: у РФ максимальні втрати

03:25

Війська НАТО будуть просочуватися в Україну, як вода крізь пісок - Горбач

02:10

Удари HIMARS і Storm Shadow: ЗСУ битимуть по двох областях РФ – прогноз

01:35

Як правильно – "купувати" чи "купляти": яку помилку ми часто робимоВідео

01 червня, субота
23:55

ДніпроГЕС у критичному стані, виробляти електрику неможливо - ОВА

23:42

Україна під впливом сильної магнітної бурі: коли чекати на новий шторм

22:42

На окупованій Херсонщині "прилетіло" по окупантах: почалась пожежа, є детонація

22:02

Який сигнал посилає колективний Захід Кремлю?Погляд

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти