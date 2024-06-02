Сотні людей не приховували сліз: у Києві попрощалися з бойовим медиком Іриною Цибух

У Києві відбулася церемонія прощання із загиблою на війні бойовим медиком добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (позивний "Чека").
У неділю, 2 червня, прощання із загиблим медиком відбулося в Михайлівському соборі в Києві.
Після цього прощання відбулося на Майдані Незалежності. Після цього траурна колона вирушила до Львова, де прощання з Іриною відбудеться в понеділок, 3 червня, у Гарнізонному храмі о 14:00.
Зазначимо, що на церемонію прийшли сотні людей. Раніше сама Цибах залишила близьким побажання, який вигляд має мати церемонія прощання з нею.
"Замість квітів - донати на батальйон і допомога сім'ям загиблих. Жодних штучних квітів чи пластику. Одяг - вишиванка або камуфляж (для діючих військових і ветеранів)", - говорила вона.
Загибель Ірини Цибух
Ірина Цибух проходила службу у складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту. Відомо, що "Чека" загинула 29 травня під час ротації. 1 червня їй виповнилося б 26 років.
Дивіться відео - у Києві попрощалися з Іриною Цибух:
Раніше повідомлялося, що загинув на фронті відомий український спортсмен-важковаговик, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор Олександр Пелешенко, якому було лише 30 років. З початку російського вторгнення Пелешенко вступив до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну.
16 квітня у віці 56 років помер український письменник і публіцист Дмитро Капранов. Літератор мав проблеми із серцем, проте лікарі не давали трагічних прогнозів. Зранку Дмитру стало зле, а трохи згодом його життя обірвав серцевий напад.
Втрати України та Росії у війні
Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.
Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.
За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.
За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").
Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.
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