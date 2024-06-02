Сотні людей не приховували сліз: у Києві попрощалися з бойовим медиком Іриною Цибух

Ірина Цибух хотіла, щоб замість квітів були донати на батальйон і допомога сім'ям загиблих.

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Прощання з Іриною Цибух / Колаж: Главред, Фото: О.Богачук/censor.net

У Києві відбулася церемонія прощання із загиблою на війні бойовим медиком добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (позивний "Чека").

У неділю, 2 червня, прощання із загиблим медиком відбулося в Михайлівському соборі в Києві.

Після цього прощання відбулося на Майдані Незалежності. Після цього траурна колона вирушила до Львова, де прощання з Іриною відбудеться в понеділок, 3 червня, у Гарнізонному храмі о 14:00.

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Зазначимо, що на церемонію прийшли сотні людей. Раніше сама Цибах залишила близьким побажання, який вигляд має мати церемонія прощання з нею.

"Замість квітів - донати на батальйон і допомога сім'ям загиблих. Жодних штучних квітів чи пластику. Одяг - вишиванка або камуфляж (для діючих військових і ветеранів)", - говорила вона.

Загибель Ірини Цибух

Ірина Цибух проходила службу у складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту. Відомо, що "Чека" загинула 29 травня під час ротації. 1 червня їй виповнилося б 26 років.

Дивіться відео - у Києві попрощалися з Іриною Цибух:

/ Скріншот

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