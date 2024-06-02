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У якому вигляді країни НАТО можуть перекинути в Україну війська: дано однозначну відповідь

Яна Ставська
2 червня 2024, 16:28
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Такі операції вже проводилися неодноразово членами НАТО, нагадав експерт Горбач.
У якому вигляді країни НАТО можуть перекинути в Україну війська: дано однозначну відповідь
Чи піде НАТО на ескалацію? Читайте на Главреді / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН, ua.depositphotos.com

Говорячи про відправку в Україну своїх військових, деякі країни НАТО мають на увазі перекидання сил і засобів під егідою окремого європейського об'єднання, а не Альянсу, вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії ВолодимирГорбач.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що у країн НАТО з цього приводу немає чіткої позиції - хтось "за", хтось сумнівається, а хтось, як-от Угорщина, взагалі засуджує.

"Це не буде операцією під егідою НАТО, а, наприклад, операцією французьких або польських збройних сил. Або як зараз кажуть: "коаліції охочих", тобто тих країн, які добровільно погодяться брати участь у цій операції. НАТО не буде учасником цього процесу як такого, і як організація триматиметься осторонь", - упевнений Горбач.

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Він нагадав, що такі операції вже проводилися неодноразово, зокрема операція США в Іраку, яка не залучила інші сили НАТО за статтею 5.

Також статтю 5 НАТО "не активує" будь-який удар російських окупантів по західних військах в Україні. А ось удар РФ по території країни НАТО загрожує перерости у війну безпосередньо за участю Альянсу.

Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор понад 75 публікацій в українських і зарубіжних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, зокрема - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - Захід посилює риторику щодо Росії

НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі чи нападу на Молдову, писала Repubblica.

До цього французький президент Еммануель Макрон заявляв про готовність розглянути відправлення своїх військ в Україну в разі отримання відповідного запиту від Зеленського або прориву лінії фронту і походу ЗС РФ на Київ.

При цьому наразі у колективного блоку безпеки Заходу немає оперативних планів, які передбачали б введення військ до України. Утім, проводиться оцінка ймовірності прямої участі НАТО у війні в разі перетину Росією червоних ліній.

Як писав Главред, раніше командувач Збройних сил Естонії Мартін Херема запропонував готуватися до можливої блокади у Балтійському морі. За його словами, у його країни для цього є усі можливості - як морські міни, так і протикорабельні ракети.

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війна в Україні НАТО Володимир Горбач війна Росії та України
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