Київ має право бити британською зброєю по цілях у РФ - глава МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що офіційний Лондон не заперечує проти використання наданої ним ЗСУ зброї по цілях на території країни-агресора Росії, повідомляє західне новинне агентство Reuters.
"Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щорічно стільки, скільки буде потрібно. Ми просто вичерпали все, що могли з надання обладнання", - сказав головний британський дипломат.
Кемерон заявив, що офіційний Київ має самостійно вирішувати, чи завдавати ударів по цілях у Росії британською зброєю.
"Україна має таке право. Так само, як Росія завдає ударів всередині України, ви цілком можете зрозуміти, чому Україна потребує того, щоб переконатися, що вона захищає себе", - сказав керівник МЗС Великої Британії.
До слова, Кемерон очолював Велику Британію з 2010 до 2016 року як прем'єр-міністр і лише кілька місяців тому став главою МЗС.
Угода про співпрацю у сфері безпеки
Угода про безпекове співробітництво - міжнародна угода про гарантії безпеки України, що визначає пріоритетні сфери двостороннього співробітництва співробітництва співробітництва - військового, політичного, фінансового та гуманітарного.
Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування в разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.
Документ діє протягом десяти років від дня його підписання і передбачає можливість перегляду партнерами в разі вступу України до НАТО до закінчення терміну його дії.
Військова допомога Україні - пакет допомоги від Британії
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Офісі британського прем'єра зазначали, що у вівторок, 23 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вирушить до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів.
Пізніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і висловив подяку за виділення нового пакета допомоги Україні.
Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Британія не планує допомагати Україні в збиванні "Шахедів", подібно до ситуації в Ізраїлі, через страх ескалації конфлікту в Європі.
Пізніше прем'єр Ріші Сунак оголосив про новий масштабний пакет військової допомоги для України. Зокрема, до нього увійдуть мільйони набоїв для стрілецької зброї, сотні одиниць техніки і ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow.
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