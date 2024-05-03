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Київ має право бити британською зброєю по цілях у РФ - глава МЗС Британії

Дмитро Відоменко
3 травня 2024, 08:16оновлено 3 травня, 09:11
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Керівник британського МЗС Девід Кемерон заявив, що Україна має право завдавати ударів зброєю, наданою Лондоном, по цілях у країні-агресорі РФ.
Кемерон, Лондон
Україна має право бити по цілях у РФ - Девід Кемерон / колаж Главред, фото УНІАН

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що офіційний Лондон не заперечує проти використання наданої ним ЗСУ зброї по цілях на території країни-агресора Росії, повідомляє західне новинне агентство Reuters.

"Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щорічно стільки, скільки буде потрібно. Ми просто вичерпали все, що могли з надання обладнання", - сказав головний британський дипломат.

Кемерон заявив, що офіційний Київ має самостійно вирішувати, чи завдавати ударів по цілях у Росії британською зброєю.

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"Україна має таке право. Так само, як Росія завдає ударів всередині України, ви цілком можете зрозуміти, чому Україна потребує того, щоб переконатися, що вона захищає себе", - сказав керівник МЗС Великої Британії.

До слова, Кемерон очолював Велику Британію з 2010 до 2016 року як прем'єр-міністр і лише кілька місяців тому став главою МЗС.

Угода про співпрацю у сфері безпеки

Угода про безпекове співробітництво - міжнародна угода про гарантії безпеки України, що визначає пріоритетні сфери двостороннього співробітництва співробітництва співробітництва - військового, політичного, фінансового та гуманітарного.

Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування в разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.

Документ діє протягом десяти років від дня його підписання і передбачає можливість перегляду партнерами в разі вступу України до НАТО до закінчення терміну його дії.

Військова допомога Україні - пакет допомоги від Британії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Офісі британського прем'єра зазначали, що у вівторок, 23 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вирушить до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Пізніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і висловив подяку за виділення нового пакета допомоги Україні.

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Британія не планує допомагати Україні в збиванні "Шахедів", подібно до ситуації в Ізраїлі, через страх ескалації конфлікту в Європі.

Пізніше прем'єр Ріші Сунак оголосив про новий масштабний пакет військової допомоги для України. Зокрема, до нього увійдуть мільйони набоїв для стрілецької зброї, сотні одиниць техніки і ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow.

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новини Великобританії Кэмерон військова допомога війна Росії та України
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