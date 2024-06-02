Війська РФ вдарили по Одесі: у ВМС спростували фейк пропагандистів про корабель

Російські окупанти вдарили по цивільних об'єктах і пошкодили портову інфраструктуру, ворог намагається заблокувати морські шляхи до портів України.

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Корабель і катери ВМС продовжують захищати Україну / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ВМС ЗСУ

Пропагандисти агресора Росії поширюють фейк про нібито знищення кораблів і катерів Військово-Морських сил України. Інформація не відповідає дійсності - кораблі та катери продовжують захищати державу на морському напрямку.

Як повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ, ворог укотре завдав ударів по цивільних об'єктах і портовій інфраструктурі. Мета росіян - заблокувати морські шляхи до українських портів.

"У російських так званих ЗМІ поширюється дезінформація про знищення кораблів і катерів Військово-Морських Сил ЗС України. Так, прикриваючись спробою вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, російська федерація вкотре завдала удару по цивільних об'єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. Росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України. Інформація про наявність постраждалих серед цивільного населення уточнюється", - розповіли у ВМС.

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Військово-морські сили України заявили, що інформація, яку тиражують пропагандисти Росії - фейк. Кораблі та катери продовжують захищати країну.

"Кораблі та катери Військово-Морських Сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку. Вкотре просимо не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки. Довіряйте лише офіційним джерелам", - підкреслюється в повідомленні.

Удари військ РФ по Одесі - новини за темою:

Окупанти Росії ввечері, 31 травня, завдали ударів по Одесі, повідомляв голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, ворог атакував припортову інфраструктуру. Повідомляли про постраждалих.

"Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом", - поінформував Кіпер.

Пропагандисти РФ розтиражували "інформацію", згідно з якою 31 травня окупанти нібито вразили розвідувальний корабель і катер ВМС ЗСУ. Мовляв, один з уражених кораблів - "Гола Пристань".

2 червня вдень в Одесі прогримів вибух, повідомив мер Геннадій Труханов.

У Повітряних силах заявляли про загрозу атаки балістикою.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - передавали Сили оборони Півдня.

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