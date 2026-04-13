Більше F-16 і не тільки: Федоров анонсував потужний пакет допомоги, що відомо

Бельгія та Іспанія підтвердили масштабну фінансову та військову підтримку України на рівні 1 млрд євро.

Україна домовилася про постачання додаткових винищувачів F-16

Бельгія та Іспанія у 2026 році нададуть Україні по 1 млрд євро оборонної допомоги. Окрім фінансової підтримки, Україна також отримає додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками розмови з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес. Переговори відбулися напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн".

Ключові напрями співпраці

Сторони узгодили ключові напрями подальшої співпраці, зокрема посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та підтримку "чеської ініціативи", спрямованої на забезпечення українських військових боєприпасами на передовій.

"Бельгія виділяє цього року €1 млрд оборонної допомоги Україні. Також країна підтвердила намір передати Україні додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків. Цьогоріч Іспанія також надає €1 млрд на підтримку України", – повідомив Федоров.

Оборонна промислова співпраця

За словами очільника Міноборони, окрему увагу сторони приділили розвитку співпраці оборонних індустрій, зокрема в межах європейського механізму SAFE.

"Ми готові запропонувати перелік виробників, які можуть налагодити співпрацю з іспанськими компаніями. Зі свого боку, Україна також запропонувала можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах", – акцентував міністр.

Експертна оцінка підтримки України Політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що підтримка України з боку західних партнерів залишається стабільною та масштабною. За його словами, ключову роль у цьому процесі відіграє Європейський Союз, який забезпечує як фінансову, так і значну військову допомогу. Фесенко зазначає, що Україна фактично закуповує американське озброєння за рахунок європейського фінансування. Він також нагадав, що під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався пакет військових закупівель обсягом 90–100 млрд доларів. "Йдеться про зброю стримування, яка служить довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", — підкреслив експерт.

