"Лунає як "Нам кінець": скандальну Приходько налякав гімн України

Христина Трохимчук
29 травня 2026, 17:55
Анастасія Приходько висловилася щодо щоденного виконання гімну України.
Настя Приходько
Анастасія Приходько — скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Приходько

Ви дізнаєтеся:

  • Анастасія Приходько поскаржилася на гімн України
  • Що відповіли співачці в Threads

Скандальна українська співачка Анастасія Приходько знову викликала гучну дискусію в Threads. Артистку лякає щоденне звучання гімну України, який вмикають після Всеукраїнської хвилини мовчання.

За словами Приходько, вона щодня прокидається від гучного звучання гімну. Виявилося, що психіка співачки не витримує такого стресу.

"Скажіть, будь ласка, я ніяк не можу звикнути до того, що о 9 ранку голосно вмикають Державний гімн України. Крізь сон це ніби лунає як "нам кінець"! Я чесно кажу, кожного разу прокидаюсь зі страхом…", — написала Анастасія.

Анастасія Приходько про гімн України
Анастасія Приходько про гімн України / скрін з Threads

У соцмережі не оцінили таке зізнання співачки. У коментарі до нього долучилася Олена Мандзюк, яка нагадала про те, як українські спортсменки відмовилися слухати гімни Росії та Білорусі під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.

"Вчора українська спортсменка стояла на п'єдесталі поруч із представницею Росії в навушниках і з закритими очима, щоб не чути гімн Московії, яка щодня вбиває українців. Сьогодні бачу, як українська співачка каже, що її лякає гімн України. Що сталося, якщо символ власної держави викликає не гордість, не повагу і вдячність, а страх?" — висловилася блогерка.

Олена Мандзюк відповіла Анастасії Приходько
Олена Мандзюк відповіла Анастасії Приходько / скрін з Threads

У коментарях українці також дивувалися з приводу реакції Приходько.

"Українського гімну бояться тільки вороги або зрадники. Жоден українець гімну своєї держави ніколи не злякається"

"Анастасія, вас звук тривоги вночі не лякає? Звук шахеда? Тільки звук гімну України о 9 ранку?"

"Радійте і дякуйте ЗСУ, що взагалі прокинулися. А гімн якось переживете"

Раніше Главред повідомляв, що Таїсія Повалій засуджена українським судом до тривалого тюремного ув'язнення та конфіскації майна. Вінницький обласний суд заочно призначив колишній народній артистці покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Також Ольга Сумська з сумом зізналася, що на даний момент позбавлена можливості особисто побачитися зі своєю старшою дочкою та онуками — Євою та Данилом, які зараз перебувають у Росії. Сумська з неймовірною любов'ю публічно розповіла про своїх маленьких онуків.

Анастасія Приходько — українська співачка, авторка пісень, громадська та політична діячка, заслужена артистка України.

У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого розпочала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце.

За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

"Лунає як "Нам кінець": скандальну Приходько налякав гімн України

