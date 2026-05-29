"Лунає як "Нам кінець": скандальну Приходько налякав гімн України

Анастасія Приходько висловилася щодо щоденного виконання гімну України.

Анастасія Приходько — скандал

Скандальна українська співачка Анастасія Приходько знову викликала гучну дискусію в Threads. Артистку лякає щоденне звучання гімну України, який вмикають після Всеукраїнської хвилини мовчання.

За словами Приходько, вона щодня прокидається від гучного звучання гімну. Виявилося, що психіка співачки не витримує такого стресу.

"Скажіть, будь ласка, я ніяк не можу звикнути до того, що о 9 ранку голосно вмикають Державний гімн України. Крізь сон це ніби лунає як "нам кінець"! Я чесно кажу, кожного разу прокидаюсь зі страхом…", — написала Анастасія.

У соцмережі не оцінили таке зізнання співачки. У коментарі до нього долучилася Олена Мандзюк, яка нагадала про те, як українські спортсменки відмовилися слухати гімни Росії та Білорусі під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.

"Вчора українська спортсменка стояла на п'єдесталі поруч із представницею Росії в навушниках і з закритими очима, щоб не чути гімн Московії, яка щодня вбиває українців. Сьогодні бачу, як українська співачка каже, що її лякає гімн України. Що сталося, якщо символ власної держави викликає не гордість, не повагу і вдячність, а страх?" — висловилася блогерка.

У коментарях українці також дивувалися з приводу реакції Приходько.

"Українського гімну бояться тільки вороги або зрадники. Жоден українець гімну своєї держави ніколи не злякається"

"Анастасія, вас звук тривоги вночі не лякає? Звук шахеда? Тільки звук гімну України о 9 ранку?"

"Радійте і дякуйте ЗСУ, що взагалі прокинулися. А гімн якось переживете"

Про особу: Анастасія Приходько Анастасія Приходько — українська співачка, авторка пісень, громадська та політична діячка, заслужена артистка України. У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого розпочала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце. За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

