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Пригожин приїхав під Бахмут і викликав Зеленського на "розбірки"

20 грудня 2022, 20:23
Пригожин почав влаштовувати цирк з викликом президента України на "розбірки".
Володимир Зеленський, Пригожин
Володимир Зеленський, Пригожин / Офіс президента, скріншот

Сьогодні, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський таємно прибув до Бахмута і зустрівся з українськими захисниками.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин під вечір приїхав на позиції окупантів під Бахмутом.

І хоча президента України Володимира Зеленського вже в місті не було, Пригожин почав влаштовувати цирк з викликом президента на "розбірки".

Пригожин наказує обстріляти Бахмут.

"Можеш морзяночкой відбити? Володимир Олександрович, ми тут!",- каже він артилеристам.

Зеленський прибув в Бахмут

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута Донецької області, де йдуть одні з найзапекліших боїв з російськими окупантами.

В Офісі президента уточнили, що президент зустрівся з військовими і вручив державні нагороди.

Окупанти штурмують Бахмут

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий раніше розповів, що російські окупанти не залишають спроб повністю захопити Донбас. Вони кидають туди основні свої сили. Росія хоче, щоб її армія прорвала лінію оборони українських захисників і змогла пройти глибоко в тил. Щодоби окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових в районі Бахмута. Саме цей напрямок є найбільш "гарячим" на фронті.

Раніше повідомлялося, що російським окупантам, ймовірно, потрібно захопити Бахмут, щоб зменшити вогняний тиск в тилу ОРДО. Таку думку висловив військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Володимир Зеленський Бахмут Євген Пригожин ПВК Вагнер
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