Є тільки один фактор: військовий експерт пояснив, чому вороги сильно вчепилися в Бахмут

Росіянам може бути вигідно окупувати Бахмут, щоб зменшити вогняний тиск в тил Донбасу, заявив військовий експерт Коваленко.

Військовий експерт пояснив, чому вороги сильно вчепили в Бахмут / скріншот з відео

Російським окупантам, ймовірно, потрібно захопити Бахмут, що на Донеччині, для того, щоб зменшити вогняний тиск в тилу ОРДО. Таку думку в інтерв'ю порталу "Новий час" заявив військовий експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Фахівець особливо зазначив, що на даний момент ситуація під Бахмутом гранично складна. Вороги сконцентрували проти ЗСУ пмаксимуму можливої артилерії та боєприпасів до неї (щоб втілити в життя тактику "вогневого валу").

"Можливо, це для них пріоритет. А для ЗСУ це тактика пастки. Вони стягнули великий ресурс окупантів до невеликого міста. Там витрачається ресурс першого армійського корпусу і другого армійського корпусу так званих "ЛНР" і "ДНР", ПВК Вагнер, Ліга. Туди відправляють артилерію підрозділів Центрального військового округу", - зазначив Коваленко.

Фахівець також вважає, що кількість свіжомобілізованих росіян, які на даний момент знаходяться на території Білорусі, можуть відправити під Бахмут (для те, щоб продавити оборону ЗСУ.

"Тобто концентрація величезна, кількість ресурсу вже більше, ніж півроку тому, з результатом сумнівної якості. А цей ресурс міг бути використаний в зовсім інших напрямках. Його могли відправити, наприклад, на посилення Правобережної Херсонщини, для відновлення штурмових наступальних дій на Харків або інші напрямки (Запоріжжя, Кривий Ріг)", — підсумував він.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах в останні дні спостерігається повітряна активність.

Лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

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