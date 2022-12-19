'Вони мені вже набридли': Данілов розповів, коли востаннє росіяни готували замах на Зеленського

Як зазначив Данілов, у нього була "не зовсім приємна роль", оскільки кожного разу мав інформувати президента про ймовірні замахи.

Данілов розповів, коли востаннє росіяни готували замах на Зеленського / president.gov.ua

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни готували кілька замахів на президента України Володимира Зеленського. Проте усі вони були попереджені українськими спецслужбами. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді".

Як зазначив Данілов, у нього була "не зовсім приємна роль". Кожен раз, коли він отримував офіційні повідомлення про небезпеку життя президента, то мав його інформувати.

"Ви розумієте, коли якийсь раз вже приходиш до людини, кажеш: "Пане президенте, є загроза вашому життю". А він каже: "Мячеславовичу, скільки можна, вони мені вже набридли", - розповів секретар РНБО.

За його словами, востаннє такі повідомлення були 7 березня. "Чому? Тому що на 7 березня вони планували закінчення цієї "операції", - додав Данілов.

Замахи на президента Зеленського

Від початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі", - заявив Подоляк.

Раніше радник міністра оборони України Маркіан Лубківський заявляв, що бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на президента України Володимира Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Дану інформацію підтвердили розвідники і спецназ, який відповідає за охорону глави держави.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили в Україну", - повідомив Лубківський, додавши, що всі докази відносної змови будуть представлені Міжнародному суду.

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