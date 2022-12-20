"То він може і Росією їздити": у росіян спалахнула істерика через візит Зеленського у Бахмут

Росіяни визнають сміливість українського президента, який вже не вперше відвідує "гарячу точку" на фронті, водночас починають розуміти, що Путін – боягуз.

У росіян спалахнула істерика через візит Зеленського у Бахмут/ Офіс президента України, сайт Кремля

У росіян почалася істерика після візиту президента України Володимира Зеленського до Бахмуту на Донеччині. Це місто російські окупанти безуспішно штурмують уже кілька місяців поспіль, і не можуть добитися ніяких успіхів. Армія РФ перекинула туди значні сили, проте це не допомогло загарбникам.

У той час, коли російський диктатор Володимир Путін ховається у своєму бункері в РФ, а деякі представники військової верхівки РФ, такі як міністр оброни Росії Сергій Шойгу, не доїжджають до фронту за десятки кілометрів, Зеленський відвідує уже не першу "гарячу точку" на фронті.

На це одразу ж відреагували росіяни у соцмережах, у яких почалася істерика через такий контраст між президентом України і їхнім диктатором.

Користувачі у мережі визнали сміливість Зеленського і водночас почали висміювати Путіна, який лише обіцяє, нібито "колись відвідає Донбас".

Загалом, росіяни писали наступне:

"Та він може і Росією спокійно їздити, ніхто нічого не зробить",

"Хто альфач?",

"Альфа… Але не наш",

"Як там справи в оркестру",

"Стерпимо",

"Альфа, а де наш куколд?",

"Ну, вдарте [неценз. ] по Бахмуту, будь ласка".

Нагадаємо, Володимир Зеленський у вівторок, 20 грудня, приїжджав з неанонсованим візитом до міста Бахмут на Донеччині. Там він відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. Цю інформацію підтвердив його прессекретар Сергій Нікіфоров.

Окупанти штурмують Бахмут

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий раніше розповів, що російські окупанти не залишають спроб повністю захопити Донбас. Вони кидають туди основні свої сили. Росія хоче, щоб її армія прорвала лінію оборони українських захисників і змогла пройти глибоко в тил. Щодоби окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових в районі Бахмута. Саме цей напрямок є найбільш "гарячим" на фронті.

Раніше повідомлялося, що російським окупантам, ймовірно, потрібно захопити Бахмут, щоб зменшити вогняний тиск в тилу ОРДО. Таку думку висловив військовий експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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