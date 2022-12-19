ЗСУ потрібні ППО і артилерія: Зеленський закликав Захід дати Україні озброєння для перемоги над РФ

Агресор Росія отримала вже 250 ударних дронів від Ірану, Україні потрібно допомогти побудувати ефективну повітряну оборону, сказав Володимир Зеленський.

Повітряний щит України дозволить успішно протистояти агресії РФ - Зеленський / Колаж Офіс президента, Арміяinform

Країна-окупант Росія повинна якомога швидше програти війну проти України. Держава потребує збільшення постачань систем протиповітряної оборони для створення повітряного щита. Також Києву потрібна артилерія. Військова допомога наблизить перемогу України над агресором, який отримав вже 250 іранських дронів і атакує енергетичну інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, гарант звернувся до лідерів держав, які входять до Об'єднаних експедиційних сил і проводять спільну зустріч 19 грудня.

Під час своєї заяви президент закликав Захід посилити постачання систем ППО України. Він назвав забезпечення 100% повітряного щита одним з кращих кроків у відбитті російської військової агресії.

"Дозвольте попросити вас збільшити можливість постачання систем протиповітряної оборони до нашої країни... 100% повітряний щит для України, це був би один з найуспішніших кроків проти російської агресії, і цей крок потрібен вже зараз", - сказав Зеленський.

За його словами, Захід повинен зробити все, щоб прискорити розгром країни-агресора. Президент окремо звернувся до Британії, Нідерландів, Швеції, Литви, Данії та Фінляндії. У одних країн він просив підтримки в системах ППО, у інших – в артилерії.

"Я прошу вас підтримати нашу країну саме зараз чітким рішенням - надати все те, що може не тільки зберегти наявну динаміку на полі бою в Україні, а й прискорити рух наших Сил оборони до перемоги. Тому що наша перемога - це буде і перемога кожного з вас, це перемога Європи, якої ми всі однаково очікуємо", - додав глава української держави.

Росія отримала від Ірану вже 250 дронів Shahed

Президент зауважив, що Тегеран відправив Москві в цілому вже 250 ударних дронів-камікадзе. У понеділок, 19 грудня, країна-терорист вдарила по Україні БПЛА вже з нової партії – росіяни випустили 34 безпілотники.

"Це "Шахеди" з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук - стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом", - пояснив Зеленський.

Він також розповів, що дрони використовуються ворогом, в основному, для ударів по енергетичній інфраструктурі. В результаті нічних ударів мільйони людей залишилися без тепла і води.

"Зима зараз - це вирішальний час. Час, коли можна ухвалити рішення, результати якого вже навесні дозволять окреслити відновлення нашої територіальної цілісності і забезпечення того, що російський реваншизм ніколи більше не подолає кордон України, а значить, Європи", - підкреслив Володимир Зеленський.

Дивіться відео ТСН - Зеленський закликав Захід дати Україні ППО

Удар окупанта Росії по Києву дронами

Приблизно о 02:00 у Києві пролунала повітряна тривога. Пролунали вибухи. Пізніше знову була тривога і вибухи.

Столична влада повідомила, що Київ і Київську область атакували іранськими дронами-камікадзе. Прогриміли вибухи в Шевченківському та Солом'янському районах.

ЗСУ вдалося збити 15 з 20 дронів. Але БПЛА окупантів потрапили в інфраструктурний об'єкт і приватні будинки.

"В Києві йде повітряна тривога. Ворог атакує столицю боражуючими боєприпасами "Shahed". Працює ППО", - повідомляли в КМВА.

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