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"Зігріваючи серця добрими справами": Зеленський розповів про фінську школярку, яка допомагає ЗСУ шкарпетками

20 грудня 2022, 10:23
14-річна Генрііккі з Фінляндії власноруч в'яже вовняні шкарпетки, продає їх, а зароблені гроші донатить на потреби України.
Зеленський, шкарпетки
Володимир Зеленський / Колаж фото УНІАН та Telegram-канал президента Зеленського

14-річна фінська школярка з екзотичним ім'ям Генрііккі після початку повномасштабного військового вторгнення РФ проти України в'яже теплі вовняні шкарпетки, продає їх і всі виручені гроші жертвує на підтримку нашої країни і нашої армії. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він показав фото м'яких іграшок і шкарпеток, які передала йому маленька мешканка Фінляндії.

"Цього року День святого Миколая – особливий. Не тому, що його затьмарила війна, а тому, що всі ми впевнені: добро має неймовірну силу і перемагає, а віра в те, що ніяке зло не встоїть, дуже міцна", – заявив президент.

Зеленський також каже, що багато українських дітей просили на День святого Миколая перемоги для своєї країни.

'Зігріваючи серця добрими справами': Зеленський розповів про фінську школярку, яка допомагає ЗСУ шкарпетками

"Всі ми під час війни творимо один для одного чудеса. Підтримуємо і допомагаємо, зігріваючи серця інших добрими справами і наповнюючи теплом свої", – підсумував український лідер.

Нагадаємо, раніше в центрі Дніпра маленька Соломія грала на сопілці, а зібрані за свою прекрасну музику гроші передавала на фронт - на допомогу захисникам України від окупантів. Дівчинка зібрала 118 тисяч гривень і передала їх на потреби армії.

Пізніше в Івано-Франківській області дві школярки продають домашню випічку, лимонад і саморобні свічки, щоб допомогти ВСУ. Лише за чотири дні 12-річній Ангеліні та 10-річній Тані вдалося зібрати понад 2,5 тис.грн.

Інші новини:

Володимир Зеленський шкарпетки Новини Фінляндії війна Росії та України
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