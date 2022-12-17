Ворог намагається увійти глибоко в тил: ЗСУ назвали "найгарячіший" напрямок на фронті

Російські окупанти хочуть захопити Бахмут, щоб після цього просуватися в бік Покровська, Слов'янська і Краматорська.

Бахмут є найгарячішою точкою на фронті / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти не залишають спроб повністю захопити Донбас. Вони кидають туди основні свої сили. Росія хоче, щоб її армія прорвала лінію оборони українських захисників і змогла пройти глибоко в тил. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 канал.

Щодоби окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових в районі Бахмута. Саме цей напрямок є найбільш "гарячим" на фронті.

"Перед тим (штурмом – Главред) зазвичай накривають наші позиції по всіх видах ствольної артилерії, реактивним системам залпового вогню, танкам, по тих населених пунктах, де вони можуть дістати", - сказав Череватий.

Він додав, що окупанти також "накривають" українські позиції авіацією, якщо їм дозволяє погода. Бійцям ЗСУ доводиться практично без перепочинку захищати українські землі, а у ворога так і не виходить добитися "успіху".

"Попри все, ворогові не вдається досягти головної мети – системно прорвати нашу оборону, Увійти глибоко в тил, вийти далі на оперативний простір і рухатися в бік Покровська, Слов'янська і Краматорська", - зазначив Череватий.

Ситуація в Бахмуті

Як повідомляв Главред, в Росії поширили фейкову інформацію про значних успіхах окупаційної армії на Бахмутському напрямку і просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 30 Листопада.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

Пізніше в ISW відзначили, що російські окупанти не змогли винести уроки з попередніх дорогих кампаній, зосереджених на незначних в оперативному відношенні населених пунктах. На думку експертів, бої за місто Бахмут в Донецькій області нагадують попередні спроби російських окупантів взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ і можуть стати пасткою для загарбників.

У ISW нагадали, що військові з кінця травня постійно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо міста, а в наступні шість місяців змогли захопити всього лише кілька кілометрів території. При цьому вони понесли велику кількість жертв.

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