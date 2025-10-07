Приїхав з фронту, щоб покласти єдину дитину в домовину: нові деталі трагедії на Львівщині

Російські окупанти вдарили по приватному будинку, де жила 15-річна Анастасія Гриців з мамою, вітчимом та його батьками.

Росіяни вбили 15-річну Анастасію Гриців на Львівщині / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, соцмережі, ДСНС

Російські окупанти вдарили по Львівщині, внаслідок чого загинула майже вся родина. Серед загиблих була і 15-річна Анастасія Гриців. Разом з дівчинкою обірвалось життя її мами Уляни, вітчима Віталія та його батьків Михайла і Любові Константинової. Батько Насті - військовий. Він приїхав з фронту щойно дізнався про страшну трагедію. Про це повідомляє Obozrevatel.

Що відомо про батька загиблої Анастасії

Володимир вже понад три роки на фронті. Він виконував бойові операції у різних населених пунктах.

Були випадки, коли він з побратимами перебував на позиціях у селі, де зовсім не було зв'язку. Тоді маленьке сердечко Насті було не на місці. Вона завжди хвилювалась за рідного татка.

"Ми зайшли в одне дуже глухе село, на відшибі. Зв'язку там немає, "Старлінк" ще не підвезли. Розмістилися, зателефонувати нікому неможливо. У такі дні, коли немає зв'язку, найбільше переживала Настя, від неї було багато повідомлень: "Як ти?" - розповідає він.

Що відомо про 15-річну Анастасію Гриців

Анастасія чотири роки тому разом з мамою переїхала із села Мшана у Лапаївку. Вони жили у будинку з батьками другого чоловіка мами. У них все було добре, але Настя сумувала за своїми друзями, які залишились в рідному селі.

Дівчинка добре навчалася у Лапаївському ліцеї, додатково займалася англійською. Вона багато читала. У Насті було багато друзів, адже вона була чуйною і доброю дівчинкою.

Анастасія мріяла стати справжньою моделлю. Вона навіть брала участь у конкурсах у Львові, де посідала призові місця.

Мама Насті працювала бухгалтером в одній із фірм. У неї була можливість змінити роботу, але жінка вирішила цього не робити, адже їй все подобалось.

Загибель Анастасії Гриців на Львівщині / фото: Главред

Загибель родини

Зранку 5 жовтня, коли сталася трагедія, Володимир був у селі без зв'язку. У цей день пролунав дзвінок, що дуже його здивувало.

"Раптом лунає дзвінок, я ще здивувався, хто це прорвався? Підіймаю слухавку, а там крик і плач мами Уляни, Анни. З усього зрозумів, що всі загинули, був прямий приліт у будинок", – згадує батько Насті.

Почувши цю звістку, командування одразу відпустило Володимира. Він вже наступного дня приїхав на місце зруйнованого будинку. Він намагаючись стримувати власні емоції, приніс із собою квіти і поклав їх на руїнах біля фотографії єдиної донечки. Друзі та однокласники дівчинки також принесли іграшки та квіти.

Сьогодні, 7 жовтня, Володимир розвантажував труни для своїх близьких. Вже завтра, 8 жовтня, відбудеться прощання з Анастасією та її мамою Уляною.

Ворожий удар по селу Лапаївка на Львівщині - що відомо

Як писав Главред, масованого ракетно-дронового удару по Україні завдала країна-агресор РФ у ніч на неділю, 5 жовтня. Близько п'ятої ранку у Львові пролунала серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів. Мер Андрій Садовий закликав мешканців не виходити на вулицю та закрити вікна у будинках.

Згодом зʼявилася інформація про те, що внаслідок ворожої атаки на Львівщині є загиблі та постраждалі, а в частині Львова відсутня електроенергія, також у місті пожежі.

Відомо, що загиблій дівчинці було всього 15 років. Вона була у власному домі. Разом з дитиною загинули її мама, бабуся та дідусь.

"То моя вся родина загинула...Це просто жах. У 21 столітті, щоб так знущались над державою. І світ дивиться. Вони чекають, щоб прилетіло до них", - сказала родичка загиблих зі сльозами на очах.

Сусід загиблих розповів, що добре знав загиблих пенсіонерів - Любу та Михайла. Анастасія була прямо в епіцентру удару.

