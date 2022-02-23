За якої умови в Україні запровадять комендантську годину

Кордон / Фото УНІАН

Верховна Рада підтримала запровадження режиму надзвичайного стану в Україні.

Як йдеться в законі, він передбачає таке обмеження як комендантська година, але тільки при необхідності.

Відповідно до закону, на території, на якій оголошено надзвичайний стан, при необхідності може вводитися комендантська година.

Під комендантською годиною слід розуміти заборону перебувати на вулицях і в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи. Така заборона повинна вводитися на певні години.

Зазначимо, згідно із законом, надзвичайний стан набирає чинності з 00:00 24 лютого 2022 року. Даний режим триватиме протягом 30 днів.

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Надзвичайний стан в Україні

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Після цього Україна виступила з вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії і "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

23 лютого було прийнято рішення запровадити в Україні надзвичайний стан.

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