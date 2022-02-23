Надзвичайний стан у Києві: за якими правилами житиме місто

Режим надзвичайного стану починає діяти з півночі 24 лютого.
З 24 лютого, в столиці, як і по всій Україні, вводять режим надзвичайного стану.
Мер Києва Віталій Кличко під час брифінг розповів, з якими обмеженнями житиме столиця із завтрашнього дня.
Режим надзвичайного стану починає діяти з півночі 24 лютого.
Як запевнив Кличко, комендантська година в Києві поки не запроваджується.
Які обмеження вводяться:
- ресторани, дискотеки, клуби та інші заклади громадського харчування зможуть працювати тільки з 7:00 до 23: 00;
- на основних в'їздах будуть встановлені контрольно-пропускні пункти;
- особливий контроль пасажирів на міських вокзалах і в аеропорту імені Сікорського.
- посилюється кібербезпека міських сайтів;
- муніципальна охорона приєднається до посиленого патрулювання вулиць.
Де запроваджують надзвичайний стан в Україні
На всій території України, за винятком Донецької та Луганської областей.
На який термін ввели надзвичайний стан
Режим надзвичайного стану ввели на 30 днів з можливістю продовження на такий же період.
Надзвичайний стан - тимчасовий правовий режим, що передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його вводять при погодженні Ради нацбезпеки і оборони, яка звертається до Президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану - від 30 до 60 днів з можливістю продовження.
Читайте також:
- Є-бабусі проти патріотичного Кличка
- Кличко розповів, що зміниться в Києві під час надзвичайного стану