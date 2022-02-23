Надзвичайний стан у Києві: за якими правилами житиме місто

Віталій Кличко розповів про режим НС / Facebook

З 24 лютого, в столиці, як і по всій Україні, вводять режим надзвичайного стану.

Мер Києва Віталій Кличко під час брифінг розповів, з якими обмеженнями житиме столиця із завтрашнього дня.

Режим надзвичайного стану починає діяти з півночі 24 лютого.

Як запевнив Кличко, комендантська година в Києві поки не запроваджується.

Які обмеження вводяться:

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ресторани, дискотеки, клуби та інші заклади громадського харчування зможуть працювати тільки з 7:00 до 23: 00;

на основних в'їздах будуть встановлені контрольно-пропускні пункти;

особливий контроль пасажирів на міських вокзалах і в аеропорту імені Сікорського.

посилюється кібербезпека міських сайтів;

муніципальна охорона приєднається до посиленого патрулювання вулиць.

Де запроваджують надзвичайний стан в Україні

На всій території України, за винятком Донецької та Луганської областей.

На який термін ввели надзвичайний стан

Режим надзвичайного стану ввели на 30 днів з можливістю продовження на такий же період.

Надзвичайний стан - тимчасовий правовий режим, що передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його вводять при погодженні Ради нацбезпеки і оборони, яка звертається до Президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану - від 30 до 60 днів з можливістю продовження.

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