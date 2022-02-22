Сьогодні пройде екстрене засідання Ради безпеки ООН через визнання "ЛДНР"

Україна вимагала скликати засідання Ради безпеки ООН.
Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії та визнання "ЛДНР".
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з протиправними діями Російської Федерації.",- написав міністр закордонних справ України.
Він уточнив, що відповідне звернення нашої держави вже передано до Ради Безпеки ООН.
Крім того, в США підтримали термінове проведення засідання Радбезу ООН щодо ситуації навколо України.
Пізніше стало відомо, що о 4 ранку за київським часом пройде терміновий Радбез ООН.
читайте такожВ ОБСЄ закликали Росію "утриматися" від військового втручання
Путін визнав "ЛДНР"
21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.
Путін заявив, що вважає "необхідним прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" і "ЛНР".
Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського щодо ядерної зброї. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.
Вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії, заявив під час свого сьогоднішнього виступу президент РФ Володимир Путін.
Читайте також:
- Байден поспілкувався із Зеленським, Шольцем і Макроном - про що йшлося
- "Танки, дуже багато": очевидці розповіли про колону техніки в Донецьку
- Українців закликали не поширювати інформацію про пересування ЗСУ