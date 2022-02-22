Сьогодні пройде екстрене засідання Ради безпеки ООН через визнання "ЛДНР"

Дмитро Кулеба / Reuters

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії та визнання "ЛДНР".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з протиправними діями Російської Федерації.",- написав міністр закордонних справ України.

Він уточнив, що відповідне звернення нашої держави вже передано до Ради Безпеки ООН.

Крім того, в США підтримали термінове проведення засідання Радбезу ООН щодо ситуації навколо України.

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Пізніше стало відомо, що о 4 ранку за київським часом пройде терміновий Радбез ООН.

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Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

Путін заявив, що вважає "необхідним прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" і "ЛНР".

Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського щодо ядерної зброї. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.

Вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії, заявив під час свого сьогоднішнього виступу президент РФ Володимир Путін.

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