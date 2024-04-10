У ЗМІ знову "заговорили" про мобілізацію українських жінок: що каже влада

У ЗСУ розмірковують щодо мобілізації жінок за "ізраїльським зразком". Про це в коментарі The Times повідомила радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва.
Вона зазначила, що дівчат до служби в армії мають готувати з дитинства, як це заведено в Ізраїлі.
"Ми повинні покінчити зі старомодним менталітетом і прийняти політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. У нашій Конституції сказано, що обов'язок кожного українця захищати свою Батьківщину, тому правильно, щоб служили і жінки. Нам потрібно готувати дівчат із дитинства до захисту країни", - сказала Григор'єва.відео дня
Невідомо, наскільки точно слова Григор'євої відображають настрої в самому командуванні Сухопутних військ. Однак Центр з протидії дезінформації (ЦПД), створений при РНБО, відразу ж спростував статтю The Times, заявивши, що мобілізації жінок немає на порядку денному.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Наразі жоден із законів щодо мобілізації не передбачає обов'язкового призову жінок на військову службу, нагадали в ЦПД.
"Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним і не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше - не планується", - йдеться в заяві Центру при РНБО.
Мобілізація 2024 - чи призвуть жінок
Одразу кілька нардепів ВР ще в грудні 2023 року порушили питання призову на військову службу жінок . Наразі в Україні обов'язковій мобілізації підлягають лише чоловіки та жінки-військовозобов'язані. Тоді парламентарії попередили громадян про "непопулярні рішення" в разі ширшої потреби захисту Батьківщини.
Пізніше депутатка від партії "Голос" Інна Совсун зазначила, що жінок слід мобілізувати для потреб оборони держави, якщо це буде необхідно.
"У нас у конституції написано, що всі громадяни України мають брати участь у захисті державності. Не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу в нас записано для всіх", - сказала депутатка.
Зеленський уже заявляв, що відмовився б підписати такий законопроєкт, якби його ухвалила Рада.
"Ні, не підпишу (йдеться про положення про мобілізацію жінок, - Главред)", - відповів президент узимку.
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