Путін заговорив про зустріч із Зеленським і почав погрожувати ракетним ударом

Путін і Зеленський/ УНІАН, Reuters

Президент Росії Володимир Путін в Узбекистані під час пресконференції заговорив про можливу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

"Він (Ердоган – ред.) пропонує і зустріч з президентом Зеленським, вважаючи, що вона може призвести до якогось позитивного результату", - сказав Путін, передають РІА Новини.

За словами президента РФ, перша умова, необхідна для зустрічі - це згода Києва.

"Так вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив! Публічно сказав - не знаю де, але публічно - що він не готовий і не хоче розмовляти з Росією", - додав Путін.

Путін погрожує ракетним ударом

Крім того, Путін прокоментував останні ракетні удари російської армії по території України і назвав це "попередженням".

"Росія до пори до часу стримано відповідає на українські "удари" по інфраструктурі і "теракти", - заявив Путін.

За словами російського президента, зовсім недавно Збройні Сили Росії завдали пару "відчутних" ударів.

"Будемо вважати, що удари попереджувальні. Якщо далі ситуація буде розвиватися подібним чином, то відповідь буде більш серйозною", - додав Путін.

Ракетні удари РФ по Кривому Рогу

Нагадаємо, російські окупанти вже кілька днів поспіль здійснюють ракетні удари по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. 14 вересня вони вдарили по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, ворог влучив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста. Обійшлося без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу залишилися без води.

У той же час через удар по греблі частина міста була підтопленою. Загалом вода дісталася до 112 будинків. Людям довелося плавати вулицями міста в човнах, а військові були змушені підірвати частину гідротехнічних споруд нижче за течією, щоб вода зійшла.

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