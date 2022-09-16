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Зеленський назвав умову скорочення західних поставок зброї Україні

16 вересня 2022, 22:00

Президент України зазначив, що територіальні досягнення України вразили інші країни.

Зеленський, ВСУ, Харківська область
Зеленський назвав умову скорочення поставок західного озброєння / Колаж Офіс президента, Telegram-канал в. Залужного

Українські західні партнери могли б незабаром скоротити поставки озброєння, якби наша країна не розпочала контрнаступ, повідомив глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю для видання Reuters.

"Я вважаю, що це (контрнаступ - ред.) дуже важливий крок, який вплинув або вплине на рішення деяких інших країн", - сказав він.

Президент України також зазначив, що територіальні досягнення України вразили інші країни.

Крім того, журналісти запитали президента, чи є у нього можливість розслабитися на 205 день війни.

"Я б дуже хотів, аби росіяни розслабилися", - відповів він.

Глава держави привітав швидкий контрнаступ України, але відкинув будь-які припущення про те, що війна наближається до свого роду фінальної фази і незабаром може закінчитися.

"Поки зарано говорити про закінчення цієї війни", - підкреслив президент України.

"Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. З Азії", - сказав президент.

Також Зеленський заявив про "певні психологічні бар'єри" в Німеччині для поставок зброї Україні. Причиною цього її нацистське минуле.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Раніше повідомлялося, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині. Через це окупанти в паніці тікали з Куп'янська і оголосили Вовчанськ "столицею" окупованих територій області.

У розвідці Міноборони Великобританії раніше підкреслювали, що звільнення армією України Куп'янська стане серйозним ударом для Росії. Місто розташоване на логістичних шляхах постачання російського угруповання на Донбасі.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж підкреслив, що Куп'янськ на Харківщині був для Росії дуже важливою логістичною точкою. Місто необхідне було окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу. Звільнення Куп'янська та Ізюма позбавляє росіян перспектив для проведення успішних військових операцій.

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