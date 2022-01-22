Перетворити Україну на Сирію: військовий експерт спрогнозував, чи буде РФ завдавати ракетних ударів

Нанесення ракетних ударів по Україні та застосування авіації малоймовірно - на фото ракета Нептун / УНІАН

Військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що в разі нападу на Україну президенту РФ Володимиру Путіну невигідно буде наносити ракетні удари по країні. Для президента РФ логіка цієї війни полягає в тому, щоб змінити владу в Україні та отримати васальну державу.

"Сценарій, який передбачає нанесення ракетних ударів і застосування авіації – найменш вірогідний, тому що Путіну невигідно таким чином воювати проти українського народу", - сказав Бадрак в інтерв'ю Главреду.

На думку військового експерта, навіть якщо раптом Росія вдасться до нанесення ракетних або авіаційних ударів, ніхто не буде бомбити офіси і житлові будинки.

"Такі удари будуть нанесені лише по військовій інфраструктурі для знищення скупчень військової техніки. Сенсу в бомбардуванні українських міст і перетворенні України на Сирію для Путіна немає. Можу запевнити, що навіть за умови використання ракетної техніки цивільна інфраструктура вражена не буде", - сказав Бадрак.

Як повідомляв Главред, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов також вважає, що в разі нападу на Україну Росія навряд чи буде застосовувати ракети й авіацію. Бойові дії можуть носити лише обмежений характер.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

Як пише Associated Press, президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою в країну американських військових. Причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста - у Сполучених Штатів немає жодних договірних зобов'язань перед Україною.

Президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі її повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

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