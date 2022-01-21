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Чи загрожують Україні ракетні удари РФ - відповідь військового експерта

21 січня 2022, 10:23

РФ зможе застосувати лише сухопутні війська, максимум - артилерію і ракети тактичної ланки на кшталт "Точки-У", які летять всього на 100 км.

Ракета Сатана
Якщо ракета потрапить у житлові квартали, це викличе шквал обурення у всьому світі / Фото Reuters

У разі нападу на Україну Росія навряд чи буде застосовувати ракети й авіацію. Бойові дії можуть носити лише обмежений характер. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, якщо Кремль вирішить пустить в хід авіацію та ракети, то психологічно це відверне навіть росіян від ідеї "звільнення України" від "фашистів" і "натовців".

"Якщо ж ракета або бомба потрапить в житлові квартали міста, тут же з'явиться фотографія української мами з убитою дитиною на руках. Це означатиме, що Росія вбиває мирних громадян України, що викличе шквал обурення у всьому світі", - вважає Жданов.

За словами експерта, Росія зможе застосувати лише сухопутні війська, максимум - артилерію і ракети тактичної ланки на кшталт "Точки-У", які летять всього на 100 км.

"А сухопутними військами Путіну буде дуже важко пройти Україну: він може тут загрузнути в тривалих і затяжних боях, чого не витримає ні російська економіка, ні державна машина РФ. І тоді вже оточення російського президента може піти на радикальні заходи, тобто на державний переворот, і відсторонення Путіна від влади", - припустив Жданов.

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Він пояснив, що для оточення Путіна важливіше врегулювання питань особистого характеру, тобто грошей і нерухомості на території західних країн.

"Цим Захід і тисне на оточення Путіна, і бродіння в цих лавах йде серйозне – там з кожним днем все менше тих, хто готовий продовжувати це протистояння, тому що розуміють: їхні рахунки, нерухомість та родини знаходяться у Великій Британії, США, Швейцарії тощо і можуть потрапити під санкції", - додав Жданов.

Можливе вторгнення Росії в Україну

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації

Пізніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

Як пише Associated Press, президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою в країну американських військових. Причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста - у Сполучених Штатів немає жодних договірних зобов'язань перед Україною.

Президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі її повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

Велика Британія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії. Як пише Sky News, поставки були здійснені впродовж цього тижня.

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