Цугцванг для Путіна: експерт пояснив, як Штати загнали господаря Кремля у кут

Що би не зробив Путін - кожен наступний крок завідомо невірний / Фото Фото Reuters

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що НАТО на чолі з США піднімають градус істерії "Путін нападе" та змушують президента РФ зробити крок – або нападати або відвести війська. При цьому, що би не зробив господар Кремля - кожен наступний крок завідомо невірний.

Як сказав експерт в інтерв'ю Главреду, Путін зараз не готується до вторгнення в Україну, тому що це буде "капкан для РФ". Жданов зазначив, що Росія до нападу на Україну не готова – немає необхідного угруповання військ, здатного виконувати бойові завдання.

"Це класичний цугцванг для Путіна, коли кожен наступний крок завідомо невірний", - вважає Жданов.

За прогнозом експерта, президенти США та Росії - Джо Байден і Володимир Путін - будуть продовжувати грати один і той же "спектакль".

"Вони обидва будуть один одного тиснути. Путін зараз проведе навчання з Білоруссю, можливо, задіє і ядерну тріаду, тобто підніме бомбардувальники, здійснить пуски ракет, спливуть підводні човни де-небудь на Північному полюсі і запустять ракети в Тихий океан. Тобто з боку Росії ми будемо спостерігати у відповідь акт залякування НАТО", - вважає Жданов.

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Військовий експерт вважає, що зараз починати війну ніхто не збирається, адже фактор раптовості упущено. Але, тим не менш, щось має статися.

"Вже зараз всі виснажені істерією, і в лютому може бути останній ривок максимального нагнітання обстановки, щоби зрушити справу з "мертвої точки" або в один, або в інший бік. До чого це призведе, спрогнозувати важко, але навряд чи до глобальної війни. Підкреслюю, єдине місце, де Путін може застосувати війська – це Донбас", - резюмував Жданов.

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Як повідомляв Главред, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Пізніше президент США зробив неоднозначну заяву щодо можливого вторгнення РФ в Україну. Джо Байден припустив, що "невелике вторгнення" (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

CNN писало з посиланням на неназваного українського чиновника, що Київ шокований такою заявою. Мовляв, Байден дав Путіну "зелене світло" для вторгнення в Україну.

Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

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