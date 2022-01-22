"Все погано": військовий експерт розповів, чи готова Україна до війни

Українська армія так і залишається армією радянського типу, вважає Бадрак / Фото Reuters

Попри те що Україна з 2014 року фактично перебуває в стані війни з Росією, українська армія так і залишається армією радянського типу. За цей час не було проведено адекватне переозброєння, територіальна оборона не створена, а українська оборонна промисловість не отримала потрібної підтримки. Таку думку Главреду озвучив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

За його словами, думки про те, як змінювати і розвивати армію, сьогодні лише напрацьовуються.

"Територіальна оборона Петром Порошенком свідомо не створювалася, а Зеленським вона була створена, але у вигляді паліативного рішення, тобто не зовсім так, як потрібно. Адекватне переозброєння війська так і не було проведено. Одна з причин - досі не реформований державний сектор оборонної промисловості, представленої переважно Укроборонпромом. Елементи переозброєння армії здійснювалися, але це були лише хаотичні зусилля. Єдиним світлим моментом стала співпраця з Туреччиною і закупівля у неї ударних безпілотників Байрактар", - розповів експерт.

Також, за його словами, не було зроблено жодних адекватних кроків з підтримки української оборонної промисловості. Зокрема, ініціативи, які могли б бути реалізовані на рівні приватних підприємств, не були підтримані.

"Причина зрозуміла: у нас досі норми прибутку залишаються такими, що, якщо підприємства беруть участь у виконанні держоборонзамовлення, то вони не можуть забезпечити собі розвиток. У підсумку ці підприємства просто уникають виконання державного оборонного замовлення, навіть відомі випадки, коли вони відмовлялися виконувати його. Останній приклад - підприємство Аеротехніка, яке визнало збитковим виконання контракту з підготовки автоматизованої системи управління Ореанда-ПС для Повітряних сил. А автоматизовані системи управління - це 40% стійкості військ. Розумієте, наскільки все погано", - зазначив Бадрак.

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За його словами, "ми постійно зволікаємо, гальмуємо і часто не розуміємо того, що можна було б зробити в цій ситуації".

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Що стосується територіальної оборони, то зараз проводяться навчання і створюється національний опір. Але війська територіальної оборони могли бути створені ще в 2015 році, зазначив військовий експерт.

"Однак президент Порошенко, побоюючись своїх політичних опонентів, вирішив не давати "зелене світло" створенню територіальної оборони. У підсумку це питання загальмувалося на багато років, і потужної територіальної оборони у нас досі немає. Те, що намальовано як наміри, виглядає дуже цікаво, але це досі лише наміри на порозі війни", - додав Бадрак.

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Як повідомляв Главред, в ніч на 22 січня перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну. На борту літака, що приземлився в аеропорту Бориспіль, 90 тонн летальної зброї та інших боєприпасів.

У посольстві США в Україні зазначили, що пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів був ухвалений президентом США Джо Байденом у грудні.

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