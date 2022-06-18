Зрадила свою дитину: на Донеччині колаборантка здала сина-військового в полон до окупантів

У Донецькій області колаборантка здала в полон до окупантів свого сина / Петро Андрющенко

У Донецькій області місцева коллаборантка не придумала нічого кращого, ніж власноруч здати свого сина в полон до окупантів. Хлопець захищав країну у складі ЗСУ. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрущенко.

"Її син-військовослужбовець ЗСУ. Вона власноруч здала власного сина в полон окупантам. Мразота найвищого ступеня", – написав Андрющенко.

Як відомо, свого сина здала в полон колишній депутат Покровської селищної ради Мангушського району Анжела Клименко. Раніше стало відомо, що вона перейшла на бік рашистам і очолила один з так званих гуманітарних штабів "Єдиної Росії".

Ця зрадниця також брала участь в організації псевдореферендуму на Донбасі в 2014 році.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося змонтована відеоісторія одного з російських окупантів, які потрапили в полон до українців - лейтенанта Юрія Шалаєва, випускника Московського вищого командного училища, командира мотострілецького взводу 70-го гвардійського мотострілецького полку ‒ з дислокацією в місті Шалі (Чечня).

На останніх кадрах відео помітно, як окупант тремтить від страху, сидячи в якомусь сараї, і потайки знімає йдуть по полю українських бійців. На початку квітня Шалаєв потрапив у полон ЗСУ.

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