Повальне пияцтво і дядько у власній сечі: в Мережу виклали відео життєвого шляху полоненого російського

Окупант Юрій Шалаєв (праворуч) / скріншот з відео

У Мережі з'явилося змонтована відеоісторія одного з російських окупантів, які потрапили в полон до українців - лейтенанта Юрія Шалаєва, випускника Московського вищого командного училища, командира мотострілецького взводу 70-го гвардійського мотострілецького полку ‒ з дислокацією в місті Шалі (Чечня). Ролик викладено на каналі видання "Українська правда".

Починається відео з того, як Шалаєв розважається в лазні з товаришами по службі, а потім п'є чи то горілку, то шампанське з металевої каски після якогось параду. Потім то подорожує в компанії власної сім'ї на катері по Москві-річці, то напивається в компанії друзів, то знову-таки, в п'яному відео катається на таксі. Далі - Шалаєв напивається разом з власним дядьком, причому потім він знімає як вщент п'яний чоловік (причому явно чи то в своїй сечі, чи то в своїй блювоті) намагається залізти на ліжко.

Приблизно з середини видно Шалаєв починає знімати себе в складі російського окупаційного корпусу в Україні. Помітно, як він висаджується з військово-транспортного літака. У жорстоких боях з українською армією йдуть перші втрати-в кадрі багато російських поранених окупантів.

Потім Шалаєва і його підрозділ перекидають в районі населеного пункту Новомайорське (Донецька область). Втрати тривають, що дуже сильно б'є по їх бойовому духу.

29 березня Шалаєву вдається зішкребти щетину з обличчя, з приводу чого він корчить пики в камеру-намагаючись, мабуть, підбадьорити себе. Але ситуація не поліпшується-втрати тривають. І Шалаєву доводиться взяти на себе обов'язки помічника командира полку.

На останніх кадрах відео помітно, як окупант тремтить від страху, сидячи в якомусь сараї, і потайки знімає йдуть по полю українських бійців. На початку квітня Шалаєв потрапляє в полон ЗСУ.

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Нагадаємо, 28 квітня відбувся новий обмін полоненими, повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Як написала вона у своєму Telegram-каналі, звільнили з російського полону 45 наших українців.

При цьому додому повернулися 33 українських військових і 12 цивільних.

"Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів і 20 солдатів (з яких 5 поранені). Також повертаємо додому 12 наших цивільних", - написала Верещук.

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