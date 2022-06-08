"Просили не бити, не розстрілювати": доброволець розповів, як вони брали в полон росіян під Херсоном

Доброволець розповів, як вони брали в полон росіян під Херсоном / Наша Нива / Telegram Belwarriors

Воюючий за ЗСУ Білоруський доброволець з полку імені Кастуся Калиновського Євген Михасюк розповів, що під час наступу з виходом на лівий берег річки Інгулець їм вдалося захопити кілька російських солдатів. Таке повідомлення опублікував портал "Наша Ніва".

"Вони [троє росіян ‒ Главред] підняли руки , вийшли з бліндажу і здалися. Просили не бити і не розстрілювати. Ми жартували: "Розслабтеся, ми білоруси". Мені здалося, що вони не зовсім зрозуміли, хто ми і навіщо тут. Адже наші шеврони були українськими. Ми намагалися з ними поговорити, але вони були дуже напружені", – підкреслив Михасюк.

Після закінчення наступу української армії вдалося захопити частину берега річки Інгулець і просунутися на дев'ять кілометрів. Білоруські добровольці теж брали активну участь у даній операції, каже Михасюк.

"Нам мав бути важкий шлях - через поле, через річку, ліс, щоб захопити село. По нас вели вогонь танки, САУ і артилерія, ми йшли по замінованих ділянках. Ми виконали поставлені завдання, хоча операція була ризикованою. Також в полон потрапили троє росіян", - підсумував Білорус.

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Нагадаємо, раніше розвідка Міноборони Великобританії відзначила успіх українських військових у контратаці проти російських окупантів у Херсонській області.

Серед успіхів, яких вже вдалося досягти ЗСУ на південному заході області, британці особливо відзначили повернення ними контролю над східним берегом річки Інгулець.

До того представники оперативного командування "Південь" повідомляли, що в ніч на 7 червня в південному напрямку українська армія за допомогою авіації успішно атакувала позиції російських окупантів.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з літаками і вертольотами знищили 26 російських окупантів і 10 одиниць ворожої техніки, серед якої – танк і шість одиниць броньованої техніки, два автомобілі і гаубиця.

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