УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Просили не бити, не розстрілювати": доброволець розповів, як вони брали в полон росіян під Херсоном

8 червня 2022, 14:55

Після закінчення контратаки української армії вдалося захопити частину берега річки Інгулець, заявив білоруський доброволець у складі ЗСУ Євген Михасюк.

Білорусь, полонені
Доброволець розповів, як вони брали в полон росіян під Херсоном / Наша Нива / Telegram Belwarriors

Воюючий за ЗСУ Білоруський доброволець з полку імені Кастуся Калиновського Євген Михасюк розповів, що під час наступу з виходом на лівий берег річки Інгулець їм вдалося захопити кілька російських солдатів. Таке повідомлення опублікував портал "Наша Ніва".

"Вони [троє росіян ‒ Главред] підняли руки , вийшли з бліндажу і здалися. Просили не бити і не розстрілювати. Ми жартували: "Розслабтеся, ми білоруси". Мені здалося, що вони не зовсім зрозуміли, хто ми і навіщо тут. Адже наші шеврони були українськими. Ми намагалися з ними поговорити, але вони були дуже напружені", – підкреслив Михасюк.

Після закінчення наступу української армії вдалося захопити частину берега річки Інгулець і просунутися на дев'ять кілометрів. Білоруські добровольці теж брали активну участь у даній операції, каже Михасюк.

"Нам мав бути важкий шлях - через поле, через річку, ліс, щоб захопити село. По нас вели вогонь танки, САУ і артилерія, ми йшли по замінованих ділянках. Ми виконали поставлені завдання, хоча операція була ризикованою. Також в полон потрапили троє росіян", - підсумував Білорус.

читайте такожРашистів вибивають з Херсонщини: ЗСУ звільняють окупований південь

Нагадаємо, раніше розвідка Міноборони Великобританії відзначила успіх українських військових у контратаці проти російських окупантів у Херсонській області.

Серед успіхів, яких вже вдалося досягти ЗСУ на південному заході області, британці особливо відзначили повернення ними контролю над східним берегом річки Інгулець.

До того представники оперативного командування "Південь" повідомляли, що в ніч на 7 червня в південному напрямку українська армія за допомогою авіації успішно атакувала позиції російських окупантів.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з літаками і вертольотами знищили 26 російських окупантів і 10 одиниць ворожої техніки, серед якої – танк і шість одиниць броньованої техніки, два автомобілі і гаубиця.

Інші новини:

Дивіться онлайн новини Херсона

Автор: Єгор Бунін
новини Херсона новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:07

На московському радіо по колу грали гімн України і заборонені пісні "Ногу звело"

16:01

Меркель заявила, що не винна в агресії Путіна проти України: у Зеленського жорстко відповіли

15:47

Українська модель Стефанко стала мамою вдруге і показала фото доньки

15:42

Українські літаки Су-25 завдали феєричного удару по позиціях ворогаВідео

15:39

Картонка – замість зошита, земля – замість парти: десантник ЗСУ захистив диплом на передовійВідео

Реклама
15:33

"Маленька татова копія": Віктор Павлік порівняв свого сина і себе в дитинстві

15:33

Жодних альтернатив - тільки статус країни-кандидата в ЄС: Україна поставила Заходу умовуВідео

15:30

Чергове "аналогівнема": окупантам довелося ставити на флот сухопутні зенітки "Тор"

15:23

Туреччина купує вкрадене українське зерно: Росія видає його за своє - посолВідео

15:22

Все таємне стає явним: Гордон відповів з приводу власної дорогої квартири в Москві

15:03

Схожість Путіна і Ердогана: чому Україні небезпечно довіряти ТуреччиніПогляд

14:55

"Просили не бити, не розстрілювати": доброволець розповів, як вони брали в полон росіян під Херсоном

14:51

Зупинити РФ і перевести ЗСУ в масштабну контратаку: Кулеба закликав дати Україні більше зброїВідео

14:49

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися: Лавров назвав умовуВідео

14:49

Прикмети на 9 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:47

Українські артилеристи ефектно знищили склад РФ із ГрадамиВідео

14:40

Неймовірно смачні томатні оладки за 10 хвилин: простий рецептВідео

14:22

"Ніхто не зможе домовитися за нашими спинами": Кулеба жорстко відповів на "мирні плани" заходу

14:19

Українцям можуть роздавати повістки будь-де: закон не порушується - Сухопутні військаВідео

14:19

Пише доноси і здає окупантам односельців: гауляйтер сам зізнався, як працює на РФВідео

Реклама
14:07

Потрапив під ракетний удар: соліст "Антитіл" мало не загинув на фронті: як це було

13:51

Прокуратура оголосила підозру підполковнику-окупанту, який наказував катувати людей на Сумщині

13:50

"Ми займаємося реалізацією цілей": Лавров нахабно відповів, чому Росія краде українське зерноВідео

13:36

В Україну почала надходити зброя за ленд-лізом - АрестовичВідео

13:30

Загін кадирівців влаштував запеклий бій з кущами: "браві" воїни встоялиВідео

13:03

"Я не з цими всіма": Аллегрова відзвітувала перед Симоньян про підтримку війни в Україні

13:01

В РФ заявили про готовність провести зустріч з Україною для вирішення зернового питанняВідео

13:00

Посол України попросив у Ізраїлю продати ЗСУ протиракетну систему "Залізний купол"Відео

13:00

Гороскоп на завтра 9 червня 2022: Левам - неприємний вибір, Скорпіонам - здійснення мрії, Стрільцям - віщі сниВідео

12:37

ЗСУ ліквідували 52 десантники з 31-ї ОГШБр РФ: знищений і командир батальйону

12:28

Будапештський меморандум - ганьба: Данілов вилаяв дипломатів, які працювали над документом

12:22

Серія 18: у Росії місцеві жителі підпалили військкомат, спалахнув за секундиВідео

12:18

"Вирішила залишитися в Росії": син Роднянського розлучається з дружиною через війну

12:02

Птушкін перейшов на українську і опублікував нове відео, присвячене залізничникам

12:02

Як Німеччина і Франція збираються умиротворити Путіна, кинувши йому в пащу УкраїнуПогляд

11:47

15-річний хоробрий юнак дроном навів ЗСУ на величезну колону росіян: вони знищили їїВідео

11:35

У РФ зростає невдоволення: росіяни обурені забороною говорити про загиблих на війні - ISW

11:28

Рвуть окупантів на шматки: ЗСУ б’ють по ворогу з САУ М109, які дала НорвегіяФотоВідео

11:05

Росіяни швидко знайшли заміну ліквідованому генералу Кутузову: наступник такий же "м'ясник"

11:03

Схудлу Варнаву викрили в сильній схожості з Джолі

Реклама
10:36

Бійці ССО знайшли мертвого окупанта, який обіймав вкрадений бойлерВідео

10:35

Німеччина допомагає Україні більше, ніж "майже хто-небудь": не поступаються тільки США - Шольц

10:27

Українські воїни ліквідували окупантського полковника-морпіхаВідео

10:02

Російські десантники у паніці тікають з України: відмовляються воювати - ГенштабВідео

09:52

ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині, РФ йде в наступ лише на одному напрямку – розвідка БританіїВідео

09:50

Банкомат "ПриватБанку" списав з картки гроші і не видав готівку: українець поскаржився на проблему

09:27

Залізничники та морські перевізники на Дунаї отримають фінансові гарантії своєї роботи - Кубраков

09:17

Гороскоп на сьогодні, 8 червня 2022: Тільцям – гроші, Ракам – вдалі збіги, Терезам - погані передчуттяВідео

09:16

Росія починає шарахатись від Путіна, або З чим пов'язана нова істерика МедвєдєваПогляд

09:00

У Білорусі хочуть створити ударні угрупування на кордоні з Україною - ГенштабВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти