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Потужний вибух в окупованому Херсоні: партизани підірвали авто колаборанта-начальника в'язниці - ЗМІ

18 червня 2022, 13:54

Колишній позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко каже, що Євген Соболєв ліквідований. Російські телеграм-канали стверджують, що колаборант поранений.

Вибух у Херсоні 18 червня
Вибух в окупованому Херсоні 18 червня пролунав на вулиці Сенявіна / Фото suspilne.media

У суботу, 18 червня, в окупованому росіянами Херсоні прогримів потужний вибух. Вибуховий пристрій був прикріплений до дерева, а сам удар припав на автомобіль.

Як повідомляє Суспільне Херсон, водій залишився живий. Свідки розповідають, що зачепило велосипедиста, який проїжджав повз.

Стався вибух на вулиці Сенявіна.

Військові РФ заявили про теракт українських партизанів.

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Фото suspilne.media
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Фото suspilne.media
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Фото suspilne.media

Тим часом колишній позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко пише у Facebook, що в Херсоні ліквідували начальника виправної колонії № 90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів.

Російські телеграм-канали також повідомляють, що в Херсоні скоєно замах на "начальника УСІН по Херсонській області" Євгена Соболєва. На даний момент він госпіталізований з пораненнями обох ніг.

Як повідомляв Главред, у Мережі з'явилася інформація про те, що в Херсоні підірвали службовий автомобіль місцевого колаборанта Володимира Сальдо, якого окупанти поставили на посаду "губернатора".

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