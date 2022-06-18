Потужний вибух в окупованому Херсоні: партизани підірвали авто колаборанта-начальника в'язниці - ЗМІ

Вибух в окупованому Херсоні 18 червня пролунав на вулиці Сенявіна / Фото suspilne.media

У суботу, 18 червня, в окупованому росіянами Херсоні прогримів потужний вибух. Вибуховий пристрій був прикріплений до дерева, а сам удар припав на автомобіль.

Як повідомляє Суспільне Херсон, водій залишився живий. Свідки розповідають, що зачепило велосипедиста, який проїжджав повз.

Стався вибух на вулиці Сенявіна.

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Фото suspilne.media

Фото suspilne.media

Фото suspilne.media

Тим часом колишній позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко пише у Facebook, що в Херсоні ліквідували начальника виправної колонії № 90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів.

Російські телеграм-канали також повідомляють, що в Херсоні скоєно замах на "начальника УСІН по Херсонській області" Євгена Соболєва. На даний момент він госпіталізований з пораненнями обох ніг.

Як повідомляв Главред, у Мережі з'явилася інформація про те, що в Херсоні підірвали службовий автомобіль місцевого колаборанта Володимира Сальдо, якого окупанти поставили на посаду "губернатора".

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