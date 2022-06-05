ЗСУ взяли в полон 8 рашистів у Сєвєродонецьку: запеклі бої за місто тривають

У Сєвєродонецьку ЗСУ взяли рашистів у полон / Фото t.me/luhanskaVTSA, Суспільне

ВСУ відвоювали нові позиції в Сєвєродонецьку Луганської області. Тепер українські захисники контролюють половину міста. Їм також вдалося взяти в полон 8 рашистів. Про це заявив глава Луганщини Сергій Гайдай.

"За останніх кілька днів вони втратили велику кількість особового складу. Наші хлопці взяли полонених, чоловік вісім. На сьогоднішній день Дворников, генерал армії російської, отримав завдання до 10 липня або захопити Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ - Бахмут", - сказав Гайдай.

Він стверджує, що в полоні всі російські військові кажуть, що їх насильно мобілізували і відразу "кинули в пекло".

"Це все дурниця, всі вони прекрасно все знали. Завжди є вибір: йти воювати або не йти воювати. Всі вони там зараз в дикій злобі і дикої агресії викидають вони це в більшій кількості обстрілом. Сьогодні розстріляли центр гуманітарної допомоги в Лисичанську. Уявіть, радянський будинок культури, махіна, він був зруйнований повністю. У нас центру більше немає " - додав Гайдай.

Він акцентував увагу на тому, що в цей центр щодня приходили мирні люди, щоб здзвонитися зі своїми рідними, отримати їжу і воду.

Глава Луганщини зазначив, що рашисти розстріляли всі лікарні області, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях.

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Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай розповів про те, яких втрат зазнає російська армія у боях за Сєвєродонецьк. Вони втратили багато техніки та особового складу, у тому числі і кадирівців.

"Руснева армія гине в обласному центрі, як мухи — у них значні втрати як серед вбивць, так і в техніці", - додав Гайдай.

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

Згодом Збройні силу України зуміли відвоювати нові позиції в Сєвєродонецьку Луганської області. ЗСУ зуміли відбити у ворога 20% Сєвєродонецька. Російські окупанти контролюють близько половини міста.

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Як повідомлялося раніше, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

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