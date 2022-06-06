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Зеленський сказав, скільки захисників Маріуполя утримують у полоні окупанти

6 червня 2022, 17:59

Український лідер Володимир Зеленський особливо зробив акценту на тому, що в полоні у окупантів нудяться не тільки ті бійці, які вийшли з "Азовсталі".

Зеленський, війна
Зеленський сказав, скільки захисників Маріуполя утримують у полоні окупанти / УНІАН / t.me/polkazov

Український президент Володимир Зеленський розповів-російські окупанти утримують у полоні понад 2 з половиною тисяч українських захисників Маріуполя. Саме такі дані він озвучив на пресконференції у понеділок, 6 червня.

"Там дійсно трохи більше, ніж дві з половиною тисячі. Точніше сказати складно", - сказав Зеленський.

У відповідь на питання про плани окупантів швидко влаштувати розправу над українськими героями Зеленський уточнив, що не готовий таке коментувати, оскільки окупанти регулярно озвучують свої все нові і нові маячні плани для власного піару.

"Це і російські військові, і "ДНР" піаряться. Тому я не готовий про це говорити. Коментарі їхніх командирів - це просто слова", - уточнив Зеленський.

Крім того, президент запевнив, що у нього немає даних про те, що українських захисників катували.

"Я вважаю, їм невигідно це робити, оскільки це були публічні полонені", - підсумував Зеленський.

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Вихід з "Азовсталі" і полон захисників Маріуполя

16 травня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про те, що Київ розпочав операцію з порятунку заблокованих на території Азовсталі захисників Маріуполя.

До медичного закладу в Новоазовськ евакуювали 53 тяжкопоранених для надання їм відповідної допомоги. Ще 211 осіб шляхом гуманітарного коридору привезли в Оленівку. Їх повинні були визволити за процедурою обміну полоненими.

20 травня президент України Володимир Зеленський сказав, що вихід українських військових з території оточеного ворогом підприємства Азовсталь має завершитися найближчим часом.

Пізніше з'явилася інформація, що захисники Маріуполя покинули Азовсталь. Комбінат перейшов під контроль російських військ.

У розвідці Великобританії заявили, що з Азовсталі вийшли близько 1700 захисників Маріуполя. Британці не виключили, що на території комбінату ще можуть залишатися українські військові.

28 травня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Олаф Шольц зажадали від російського президента Володимира Путіна звільнити 2500 полонених захисників Маріуполя, які раніше вийшли з "Азовсталі"

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Автор: Єгор Бунін
новини Маріуполя Азовсталь новини України війна Росії та України
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