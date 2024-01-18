Уряд працює над змінами: на фронт можуть почати відправляти засуджених

В Україні десятки тисяч людей були зняті з військового обліку через судимість.

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В Україні засуджених можуть почати пускати на фронт / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада , 24tv.ua

В Україні розглядають можливість відправки на фронт засуджених людей і тих, хто сидить у в'язниці. В Україні є десятки тисяч осіб, які були зняті з військового обліку через злочин. Про це говорить міністр юстиції Олена Висоцька, повідомляє Громадське Радіо.

Вона додала, що українське законодавство поки забороняє залучати до лав Сил оборони людей з судимістю. Водночас вона додала, що на початку повномасштабного вторгнення багато засуджених хотіли приєднатися до лав ЗСУ. Після цього послідувала ціла процедура помилування деяких засуджених для того, щоб вони змогли відправитися на фронт.

"Якщо засуджені за злочини прийдуть в ТЦК, їм відмовлять ... Перша перепона - законодавча, тому ми напрацювали законодавчі зміни і подали їх до Комітету. Вони дуже дискусійні, тому що армія повинна трохи відволікатися на таку категорію людей, як колишні засуджені або нинішні засуджені, якщо вони приєднаються. Але ми вважаємо, що це було б справедливо", - каже Висоцька.

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Вона переконана, що правильно організований процес був би дуже корисним для держави. Мін'юст вже розробив пропозиції змін до законодавства, які знаходяться на розгляді в комітетах ВРУ.

"Росія використовує засуджених дуже багато років. І має цілу систему їх навчання, підготовки, вербування. Це ціла військова машина, яка працює. А ми зараз тільки на етапі "давайте приймемо закон про можливість". Так що ви розумієте різницю підготовки нашої і ворога. Тому я думаю, що нам потрібно поспішати в цьому питанні", – додала вона.

Законопроект про мобілізацію

Раніше у ВР розповіли про можливі зміни в законопроєкті про мобілізацію. З проекту закону можуть виключити пункти про відправку повісток електронною поштою і відстрочення нардепам, кажуть в комітеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду. ВР повертає законопроєкт уряду, щоб його допрацювали. Також Кабміну передадуть пропозиції, напрацьовані на комітеті і в робочих групах.

Як раніше повідомлялося, у ВР сказали, чому законопроєкт про мобілізацію повернули уряду. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення повернути законопроєкт про мобілізацію Кабінету міністрів України, щоб його допрацювали, було спільною позицією парламенту, уряду і військового керівництва.

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