Відстрочки від мобілізації по групі інвалідності не буде: в Раді хочуть змін

Народні депутати пропонують надавати відстрочку не по групі інвалідності, а за списком певних захворювань.

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В Україні можуть почати відправляти на фронт людей з 3 групою інвалідності / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНІАН

В Україні планують посилити мобілізацію і припинити надавати відстрочку від мобілізації по групі інвалідності. Про це в ефірі телемарафону розповіла нардеп Олена Мошенець.

У новій редакції законопроекту про посилення мобілізації прописані норми, які передбачають відстрочку від мобілізації за списком певних захворювань.

"Як на мене, були дуже суттєві зрушення, тому що останній варіант (законопроекту — ред.), про який я чула, передбачає не групи інвалідності, а певні конкретні захворювання, які дадуть можливість або мати відстрочку від мобілізації, або не бути мобілізованими. Це стосується не тільки самих військовозобов'язаних, а й членів їх сімей", — говорить Мошенець. відео дня

Так, наприклад, третя група інвалідності охоплює деякі захворювання, з якими людина може виконувати певні військові обов'язки.

"Кожен, хто потрапляє на захист України, незалежно, чи буде це тил, чи більш передові лінії, там не повинно створюватися проблем через те, що людина має ті чи інші захворювання, які потребують постійного лікування. І це буде враховано. Точно, що над цим працює профільне міністерство", - зазначила нардеп.

Варто зазначити, що текст законопроекту поки не надійшов до Верховної Ради.

Законопроект про мобілізацію

Раніше у ВР розповіли про можливі зміни в законопроєкті про мобілізацію. З проекту закону можуть виключити пункти про відправку повісток по електронній пошті і відстрочення нардепам, кажуть в комітеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду. ВР повертає законопроєкт уряду, щоб його допрацювали. Також Кабміну передадуть пропозиції, напрацьовані на комітеті і в робочих групах.

Як раніше повідомлялося, у ВР сказали, чому законопроєкт про мобілізацію повернули уряду. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення повернути законопроєкт про мобілізацію Кабінету міністрів України, щоб його допрацювали, було спільною позицією парламенту, уряду і військового керівництва.

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