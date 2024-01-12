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Без повісток на пошту: у ВР розповіли про можливі зміни до законопроєкту про мобілізацію

Альона Вороніна
12 січня 2024, 10:26
Із проєкту закону можуть виключити пункти про надсилання повісток електронною поштою та відстрочку нардепам, кажуть в комітеті.
Верховная Рада, украинские военные
У ВР розповіли, які зміни можуть внести до законопроєкту про мобілізацію/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У парламентському комітеті з питань національної безпеки та оборони розповіли, які зміни можуть бути внесені до законопроєкту про мобілізацію і проходження військової служби за підсумками обговорення.

Про основні моменти, які можуть бути внесені до законопроєкту, розповіла народна депутатка, членкиня згаданого комітету Мар'яна Безугла у Facebook.

Зокрема, з документу можуть виключити відстрочку чинним народним депутатам України. У той же час можуть повернути норму, згідно з якою особи з інвалідністю, зокрема ІІІ групи, і далі матимуть відстрочку від мобілізації та право на звільнення.

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Також планується повернути норму, згідно з якою надається відстрочка від мобілізації та право на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, зокрема ІІІ групи.

У Верховній Раді також планують скоротити терміни звільнення строковиків, розпочати базову загальновійськову підготовку в установах вищої освіти всіх форм власності вже з 2025 року, а також розпочати базову військову службу у рік наступний за роком, у якому буде припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану.

Можуть також відмінити пункт, який передбачав надсилання повісток електронною поштою.

Однією із запропонованих змін передбачається запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО.

Також можуть виключити норму, якою передбачалося внесення ухилянтів до Реєстру боржників.

Крім цього, до проєкту закону планують внести наступні зміни:

  • повернути відстрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному Законі;
  • виключити норму щодо надання повноважень місцевим органам виконавчої влади приймати рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації;
  • вилучити норму щодо військово-транспортного обов’язку для ФОП;
  • вилучити норму щодо обов’язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК;
  • вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації;
  • уточнити статті Кримінального кодексу України, за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації засуджених осіб тощо.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, до Верховної Ради України було внесено п'ять різних версій законопроекту щодо змін у системі мобілізації. Комітет парламенту з національної безпеки 9 січня повинен був прийняти рішення по документу.

Однак 10 січня голова фракції "Слуга народу " Давид Арахамія заявив у Верховній Раді, що в четвер, 11 січня, депутати повинні розглянути законопроект про мобілізацію в першому читанні з урахуванням рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду. Також Кабміну передадуть пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах.

Після цього у ВР сказали, чому законопроєкт про мобілізацію повернули уряду. Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення повернути законопроєкт про мобілізацію Кабінету міністрів України, щоб його доопрацювали, було спільною позицією парламенту, уряду і військового керівництва.

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