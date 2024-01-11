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Законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду: деталі

Альона Вороніна
11 січня 2024, 13:31
ВР повертає законопроєкт уряду, щоб його доопрацювали. Також Кабміну передадуть пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах.
Законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду: деталі
Законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду/ коллаж: Главред, фото: УНІАН

Верховна Рада України повертає на доопрацювання уряду законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації. Про це повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram.

"За результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах", – зазначив Арахамія.

Нардеп розповів, що 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі. На цій нараді були присутні Головнокомандувач Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій і комітетів.

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Арахамія зазначив, що головним питанням, яке обговорювали під час наради, був законопроект №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. За його словами, щодо законопроєкту було багато дискусій.

"Нагадую, що його обговорення проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією. Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації", – сказав Давид Арахамія.

Він повідомив, що за результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаються пропозиції, які напрацьовані на комітеті та у робочих групах.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, до Верховної Ради України було внесено п'ять різних версій законопроекту щодо змін у системі мобілізації. Комітет парламенту з національної безпеки 9 січня повинен був прийняти рішення по документу.

Однак 10 січня голова фракції "Слуга народу " Давид Арахамія заявив у Верховній Раді, що в четвер, 11 січня, депутати повинні розглянути законопроект про мобілізацію в першому читанні з урахуванням рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Також пізніше політичний експерт Мілан Леліч прокоментував перипетії щодо нового законопроєкту. Він зазначив, що у владі хочуть запропонувати "м'яку" мобілізацію. Леліч прокоментував те, як у владі України намагаються вирішити проблему мобілізації, які законодавчі нововведення можуть виникнути, і які цілі може переслідувати новий закон.

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