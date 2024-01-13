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Як правильно оформити відстрочку від мобілізації: поради юриста

Дмитро Відоменко
13 січня 2024, 21:35
Під час війни кілька категорій громадян мають право на відстрочку від мобілізації. Однак її не дають автоматично, каже юрист Діана Тернова.
Як правильно оформити відстрочку від мобілізації: поради юриста
Як оформити відстрочку від служби: розповідь юриста / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації в період воєнного стану, необхідно самому зібрати пакет документів, написати заяву і прийти в ТЦК (у просторіччі - військкомат) особисто. Про це розповіла юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько і партнери" Діана Тернова в коментарі порталу "РБК-Україна".

Як оформити відстрочку від служби

За словами юристки, зараз багато хто з українців думає, що відстрочка від мобілізації надається автоматично (і нічого для її документального оформлення робити не потрібно). Однак слід пам'ятати, що повідомлення про наявність підстав для відстрочки є частиною оновлення даних у ТЦК.

"З огляду на практику, бувають непоодинокі випадки, коли люди, маючи підстави для відстрочки, все одно захищають Батьківщину, погоджуючись на добровільну мобілізацію. Тож право на відстрочку - це право, проте його необхідно реалізувати", - каже Тернова.

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Чіткий перелік осіб, які мають право на відстрочку, передбачений статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідно, каже юристка, щоб реалізувати своє право на відтермінування, українцям слід зважати на кілька важливих моментів.

Спершу потрібно написати заяву на оформлення відстрочки.

"До цього потрібно підходити відповідально, обґрунтовано, стисло викласти обставини і з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" попросити надати відстрочку. Треба додати до заяви документи, що підтверджують відповідні обставини для відстрочки. Надалі після проходження ЛКК очікувати відповіді щодо надання відстрочки", - каже Тернова.

Що потрібно для оформлення відстрочки від мобілізації

  • написати обґрунтовану заяву;
  • зібрати і завірити нотаріально всі необхідні документи, що підтверджують отримання відстрочки;
  • зареєструвати заяву з документами в ТЦК і СП;
  • не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами.

"Потрібно пам'ятати, що отримати відстрочку можна тільки на підставі військово-облікового документа. Такими документами зараз є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Тобто, наприклад, якщо вам уже 35 років, а ви досі маєте приписне або стару довідку з військкомату, то доки не оновите цей документ, то не зможете отримати відстрочку", - підсумувала Тернова.

Законопроєкт про мобілізацію

Раніше у ВР розповіли про можливі зміни в законопроєкті про мобілізацію. З проекту закону можуть виключити пункти про відправку повісток по електронній пошті і відстрочення нардепам, кажуть в комітеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду. ВР повертає законопроєкт уряду, щоб його допрацювали. Також Кабміну передадуть пропозиції, напрацьовані на комітеті і в робочих групах.

Як раніше повідомлялося, у ВР сказали, чому законопроєкт про мобілізацію повернули уряду. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення повернути законопроєкт про мобілізацію Кабінету міністрів України, щоб його допрацювали, було спільною позицією парламенту, уряду і військового керівництва.

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