Реакція Заходу на порушення Конституції в законопроекті про мобілізацію: що буде

До чого може призвести введення посилених мобілізаційних заходів в Україні.

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Реакція Заходу на порушення Конституції в законопроекті про мобілізацію / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні може збільшитися корупція і чисельність тих, хто шукає шляхи нелегального виїзду з країни через посилення мобілізаційних норм у новому законі про мобілізацію. Про це повідомили в РБК-Україна з посиланням на позафракційного народного депутата Юлію Яцик.

За словами нардепа, ініціативи в законодавстві, пов'язаному з мобілізацією, який незабаром приймуть в Україні, містять деякі розбіжності. Зокрема, вона вважає, що він спровокує цілий ряд проблем, з якими держава за підсумком не впорається.

Серед проблем, до яких ймовірно призведе новий законопроект про мобілізацію, Яцик називає:

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новий нелегальний відтік населення

додаткове нелегальне джерело збагачення

більш глибока відсутність бажання повертатися у біженців

"Жорстка мобілізація однозначно спровокує не тільки відтік населення – легальним і нелегальним способами, а ще у нас з'являться і неконтрольовані додаткові джерела збагачення. Зараз під час розгляду і під час роботи тимчасової слідчої комісії з порушення прав військовослужбовців до нас надходить інформація про те, що на блокпостах за невручення повістки людина платить. Тобто, з неї вимагають тисячу гривень... крім того, це і додаткові несанкціоновані збагачення членів ВЛК, які там можуть домальовувати певні діагнози для того, щоб людина була заповзятлива до мобілізації. Ну, і воєнкомів, в тому числі", - пояснює вона.

Реакція Заходу на порушення Конституції в законі про мобілізацію

Крім іншого, нардеп також прогнозує негативну оцінку порушення Конституції України, що застосовується в посиленні мобілізації.

"Західні партнери можуть відреагувати негативно на заклик людей до мобілізації, тому що на це вони і виділяють зброю і засоби, але вони можуть негативно відреагувати на здійснення цього з порушенням Конституції", - не сумнівається Яцик.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, новий законопроект повернули на доопрацювання. Рішення повернути законопроект про мобілізацію Кабінету Міністрів України, щоб його допрацювали, було спільною позицією парламенту, уряду та військового керівництва. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Також, в новому і гучному законопроекті про мобілізацію в Україні був пункт Про внесення ухильників в базу боржників. Ця ідея викликала у багатьох масу питань. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поставив крапку в цьому питанні.

Крім іншого, в Україні можуть прийняти рішення про зняття броні від мобілізації для діючих депутатів і вилучення цієї норми із законопроекту. Про це розповіли в редакції РБК-Україна.

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