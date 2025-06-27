Вирує пожежа, є загиблі та поранені: РФ атакувала Дніпропетровщину балістикою

Російській окупанти били балістикою по місту Самар, що біля Дніпра.

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РФ вдарила балістикою по Самару / Колаж: Главред, фото: Telegram

Що відомо:

РФ атакувала Дніпропетровщину балістикою

Ракети вдарили по місту Самар

Внаслідок атаки є загиблі та поранені

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину балістичними ракетами. Пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Моніторингові канали повідомляли про те, що ракетні удари були завдані по одному сектору у місті Самар.

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Лисак заявив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені. На місці виникла пожежа.

12:27 Відомо щонайменше про трьох загиблих та 14 поранених. Інформація уточнюється.

13:07 Кількість постраждалих зросла до чотирьох, 17 людей поранені.

"Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – "важкі". Решта в стані середньої тяжкості", - заявив Лисак.

Ракетний удар РФ по Дніпру 24 червня - новини України

Як повідомляв Главред, вранці 24 червня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Вибухова хвиля пошкодила пасажирський поїзд.

Згодом стало відомо, що російський удар пошкодив цивільну інфраструктуру: гуртожиток, гімназію, адміністративні будівлі, дитячі садки, школи, медзаклади та пасажирський поїзд Одеса–Запоріжжя. У місті Самар також зафіксовано влучання.

Наразі у Дніпрі триває розбір завалів, тож кількість жертв може зрости, повідомив президент Зеленський. Він висловив співчуття родинам і наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії.

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