Дрон став мініракетою й сам обирає цілі: Жданов про небезпеку нових БпЛА РФ

Нові дрони значно дорожчі за звичайні через наявність технологій штучного інтелекту (зокрема, машинного зору) та системи радіоуправління.

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Олег Жданов прокоментував дронові удари РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ проводить черговий етап випробувань нової модифікації безпілотників

Радіокерування дрона обмежене дальністю дії ретранслятора

Військовий аналітик Олег Жданов прокоментував застосування Росією нових безпілотників - так званих "білих Шахедів" під час ударів по Україні.

Він зазначає, що найімовірніше, це черговий етап випробувань нової модифікації безпілотників. Однак, судячи з їх оснащення, можна припустити, що запуск у масове виробництво малоймовірний, повідомляє ТСН.

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"Основна причина - висока вартість. Ці дрони значно дорожчі за звичайні "Герані" через наявність технологій штучного інтелекту (зокрема, машинного зору) і системи радіоуправління. При цьому радіоуправління обмежене дальністю дії ретранслятора - максимум 100-150 км, як стверджують фахівці", - пояснює експерт.

При цьому він також вказує на серйозний недолік - уразливість радіоуправління перед засобами радіоелектронної боротьби.

"Тому масового застосування таких дорогих дронів очікувати не варто. Можливо, їх використовуватимуть у прифронтових районах у радіусі до 150 км - як ударно-розвідувальні безпілотники. Якщо такий дрон зуміє подолати нашу систему РЕБ, він може передавати відеосигнал оператору до втрати зв'язку", - додає Жданов.

/ Главред

Проте нова функція радіоуправління дає змогу в реальному часі керувати маршрутом, обирати цілі та навіть координувати кілька дронів одночасно, зазначає експерт.

Що стосується машинного зору, то, за словами Жданова, ця технологія дає змогу дрону самостійно знаходити і розпізнавати цілі, а також налаштовувати траєкторію польоту для ураження виявленого об'єкта. Разом із поліпшеним двигуном і підвищеною швидкістю це робить новий Шахед практично мініатюрною крилатою ракетою.

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Раніше повідомлялося про те, що РФ озброїла "Шахеди" ШІ та камерами. Нові дрони мають перевагу - можливість змінювати траєкторію і управлятися оператором у реальному часі.

Нагадаємо, експерт розкрив, чим небезпечні оновлені "Шахеди". РФ почала використовувати дрони, які не контролюються операторами і завдають ударів по випадкових об'єктах.

Як повідомляв Главред, Росія оснащує дрони-камікадзе "Шахед" штучним інтелектом, що дає їм змогу самостійно розпізнавати й атакувати цілі, не піддаючись впливу українських засобів радіоелектронної боротьби.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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