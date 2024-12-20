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"Практично неможливо": у Міноборони зробили заяву щодо демобілізації

Олексій Тесля
20 грудня 2024, 13:47
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Іван Гаврилюк пояснив, чому законопроєкт поки що не може бути переданий у Раду.
В Україні демобілізують частину військових
У МО прокоментували питання демобілізації / колаж: Главред, фото: УНІАН, 37 ОБМП

Важливо:

  • Законопроект про демобілізацію практично розроблено
  • Має бути вирішено питання із заміною військовослужбовців на фронті

У Міністерстві оборони України прокоментували питання ймовірності проведення демобілізації військовослужбовців під час війни.

Законопроект про демобілізацію практично розроблено, заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

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Водночас представник МО стверджує, що цей законопроєкт не може бути переданий до Ради доти, доки не буде підготовлено резерви військовослужбовців.

При цьому він також звернув увагу, що для цього має бути вирішено питання із заміною військовослужбовців на лінії фронту.

"Цей проєкт закону практично розроблений і готовий до виходу і передачі до Верховної Ради через Кабінет міністрів. Але поки ми не підготуємо резерви військовослужбовців для заміни тих, хто воює зараз на лінії бойового зіткнення, це зробити практично неможливо, тому що це призведе до втрати держави", - додав Гаврилюк.

'Практично неможливо': у Міноборони зробили заяву щодо демобілізації
/ Инфографика: Главред

Раніше в Раді розповіли, чи вирішить ВР питання демобілізації. Верховна Рада працює над цим питанням, але простого рішення в нинішніх умовах не існує, заявив Федір Веніславський.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заговорили про демобілізацію. Передбачається, що будуть визначені умови і порядок звільнення від служби.

Нагадаємо, Главред писав, що депутати готують законопроєкт про демобілізацію обмежено придатних військових, які були мобілізовані у віці 18-25 років. Однак на закритому засіданні Міноборони і Генштабу повідомили, що темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

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Хто такий Іван Гаврилюк?

Іван Гаврилюк – генерал-лейтенант Збройних сил України, перший заступник міністра оборони України.

Раніше був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Також відомо, що з квітня до серпня 2022 року він був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

На посаду першого заступника міністра оборони України Гаврилюка призначили 17 травня 2024 року.

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демобілізація Міноборони України війна Росії та України
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