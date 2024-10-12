'Крок до втрати державності': нардеп розповів, чи вирішить ВР питання демобілізації

Вимагати внесення законопроєкту про демобілізацію зі встановленням термінів служби в армії за нинішніх умов — це крок, який може призвести до втрати державності. Про це в інтерв'ю Radio NV заявив народний депутат і член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
"Ми маємо в закритих режимах отриману інформацію від Головного управління розвідки, від Служби зовнішньої розвідки, від прикордонної розвідки, від інших представників сектору безпеки і оборони, що Російська Федерація постійно нарощує чисельність своїх збройних сил", - сказав нардеп.
За його словами, щомісяця кількість російських військових, які воюють проти України, зростає "на десятки тисяч". Веніславський нагадав, що при ухваленні закону про мобілізацію у квітні Рада рекомендувала Кабміну підготувати законопроєкт про демобілізацію з чіткими термінами, однак його досі немає.
"Я розумію, зараз дуже складна ситуація у міністра оборони, загалом у Міністерстві оборони, головнокомандувача Збройних сил, як виконати те доручення Верховної Ради, яке ми дали в перехідних положеннях, і передбачити якісь строки служби... Особисто я розумію, що вимагати внесення такого законодавчого акту чи законопроєкту за нинішніх умов - це ще один крок до втрати нашої державності", - заявив політик.
Водночас Веніславський запевнив, що Верховна Рада "над цими питаннями працює", але простого рішення немає.
Хто такий Федір Веніславський?
Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.
Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Демобілізація в Україні - головне
Нагадаємо, ще в квітні Міністерство оборони повідомляло про роботу над законопроєктом про демобілізацію, який має бути готовий приблизно через 8 місяців.
Проте згодом в Раді уточнили, що за умов позитивного розвитку ситуації з мобілізацією, у жовтні 2024 року планується винести на розгляд парламенту законопроєкт про звільнення з військової служби військових, які вже тривалий час перебувають на передовій.
Також голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що жодна країна під час війни не оголошувала демобілізацію, і проведення такого процесу в Україні може призвести до обвалу фронту. Він підкреслив, що уряд також не планує знижувати мобілізаційний вік.
Як повідомляв Главред, депутати розробляють законопроєкт про демобілізацію військових, які були мобілізовані у віці 18-25 років та визнані обмежено придатними, повідомила членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки Соломія Бобровська.
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