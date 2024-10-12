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"Крок до втрати державності": нардеп розповів, чи вирішить ВР питання демобілізації

Руслана Заклінська
12 жовтня 2024, 22:54
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Верховна Рада працює над цим питанням, але простого рішення за нинішнії умов не існує, заявив Федір Веніславський.
'Крок до втрати державності': нардеп розповів, чи вирішить ВР питання демобілізації
Веніславський розповів, чи буде ухвалено законопроєкт про демобілізацію / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Вимагати внесення законопроєкту про демобілізацію зі встановленням термінів служби в армії за нинішніх умов — це крок, який може призвести до втрати державності. Про це в інтерв'ю Radio NV заявив народний депутат і член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Ми маємо в закритих режимах отриману інформацію від Головного управління розвідки, від Служби зовнішньої розвідки, від прикордонної розвідки, від інших представників сектору безпеки і оборони, що Російська Федерація постійно нарощує чисельність своїх збройних сил", - сказав нардеп.

За його словами, щомісяця кількість російських військових, які воюють проти України, зростає "на десятки тисяч". Веніславський нагадав, що при ухваленні закону про мобілізацію у квітні Рада рекомендувала Кабміну підготувати законопроєкт про демобілізацію з чіткими термінами, однак його досі немає.

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"Я розумію, зараз дуже складна ситуація у міністра оборони, загалом у Міністерстві оборони, головнокомандувача Збройних сил, як виконати те доручення Верховної Ради, яке ми дали в перехідних положеннях, і передбачити якісь строки служби... Особисто я розумію, що вимагати внесення такого законодавчого акту чи законопроєкту за нинішніх умов - це ще один крок до втрати нашої державності", - заявив політик.

Водночас Веніславський запевнив, що Верховна Рада "над цими питаннями працює", але простого рішення немає.

'Крок до втрати державності': нардеп розповів, чи вирішить ВР питання демобілізації
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто такий Федір Веніславський?

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Демобілізація в Україні - головне

Нагадаємо, ще в квітні Міністерство оборони повідомляло про роботу над законопроєктом про демобілізацію, який має бути готовий приблизно через 8 місяців.

Проте згодом в Раді уточнили, що за умов позитивного розвитку ситуації з мобілізацією, у жовтні 2024 року планується винести на розгляд парламенту законопроєкт про звільнення з військової служби військових, які вже тривалий час перебувають на передовій.

Також голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що жодна країна під час війни не оголошувала демобілізацію, і проведення такого процесу в Україні може призвести до обвалу фронту. Він підкреслив, що уряд також не планує знижувати мобілізаційний вік.

Як повідомляв Главред, депутати розробляють законопроєкт про демобілізацію військових, які були мобілізовані у віці 18-25 років та визнані обмежено придатними, повідомила членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки Соломія Бобровська.

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мобілізація війна в Україні демобілізація Федір Веніславський
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