Мобілізація триває: кому з жінок загрожуватимуть штрафи, якщо не оновлять дані

Стати захищати Україну жінки можуть лише за власним бажанням.

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​ Пояснення, кому із жінок треба оновити дані в ТЦК / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що йдеться:

Жінки віком від 18 до 60 років, які підлягають військовому обліку, зобов'язані оновити свої дані у територіальних центрах комплектування

Який штраф загрожує жінкам з медичною чи фармацевтичною спеціальністю, які не захотіли стати на військовий облік

Згідно закону, віком 18 – 60 років усі військовозобов'язані жінки в Україні повинні оновити свої облікові дані в ТЦК. Однак як йдеться в поясненні Кременчуцького районного ТЦК і СП, про примусову мобілізацію жінок не йдеться.

Там пояснюють, що долучитися до лав ЗСУ жінки можуть лише за власним бажанням.

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Як свідчить закон "Про військовий обов'язок та військову службу", на військовий облік повинні стати жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.

Закон про мобілізацію / фото: Главред

"Жінки-військовозобов'язані, віком від 18 до 60 років, повинні звернутися до ТЦК та СП для отримання військово-облікових документів", – йдеться в поясненні ТЦК.

Згідно з поясненням юриста Андрія Корбецького, таким жінкам потрібно звернутися до ТЦК.

Як далі відбуватиметься процедура:

Після звернення, там заведуть особову справу на особу.

Згодом направлять на ВЛК.

На ВЛК визначать придатність до служби.

"Вони мають бути придатними до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Норми не змінилися, але жінки з вищевказаними спеціальностями зобов'язані зробити це без винятків",– наголосив Корбецький.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що прем'єр Шмигаль пояснив, кому повістки надходитимуть першими. Він ще раз пригадав слова президента про "воюй або працюй".

Своєю чергою у ТЦК здивували завою про розформування. Там зазначили, що співробітники не можуть бути відправлені на фронт.

Водночас у Міноборони зробили важливу заяву стосовно бронювання від мобілізації. Рустем Умєров дав свій коментар стосовно питання з приводу так званої "бусифікації".

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