Демобілізація 500-700 тисяч осіб: Золотарьов розкрив, для чого Україна хоче створити ПВК

Андрій Золотарьов розповів, чому Україна готує венчурний законопроєкт про ПВК під майбутнє.

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Україна готується створити ПВК / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

На сайті Главред відбувся чат із політологом, директором аналітичного центру "Третій сектор" Андрієм Золотарьовим. Він відреагував на ідею Міноборони України про створення приватних військових компаній, який у нас пропонується іменувати "міжнародними оборонними компаніями".

"Хід правильний, з огляду на те, що у нас через фронт пройшли сотні тисяч людей. Психологи зазначають, що приблизно 5% людей ловлять кайф на війні, для когось це найкращий період у житті. Потім до них приєднуються ті, хто себе не знайшов у мирному житті з низки причин (сім'я розпалася, роботу не знайшов тощо)", - зазначив експерт.

Золотарьов також поснив, що приблизно 10% треба знайти сферу застосування. Тому і з'явився такий венчурний законопроєкт під майбутнє. А попит на українських військових напевно буде і після війни, адже руки і голови таких людей потрібно зайняти.

"Росія пішла пішла далі в цьому. Але для "Вагнера" розгром колони туарегами, можливо, стане лебединою піснею. Це була єдина точка, де досі працювали оператори "Вагнера". З усіх інших місць їх витіснили або інтегрували. Судячи з усього, туди замість них прийде Африканський корпус, який набагато краще оснащений матеріально і технічно, і який не вчинить тих ексцесів, які були можливі з Пригожиним", - пояснив Золотарьов.

Він також додав, що досвід у цій сфері продемонстрував свою ефективність. Хай там як, "вагнерівці" - це зеки, яких вербують по зонах. Крім цього, там є категорія професіоналів, які воювати і люблять, і вміють. І це серйозний противник, додав Золотарьов.

"У будь-якому разі, після закінчення військових дій мільйонну армію економіка України утримувати не зможе. А отже, постане завдання демобілізації 500-700 тисяч осіб. І частину цих людей потрібно зайняти, щоб вони застосовували свої навички поводитися зі зброєю десь, а не всередині країни", - зазначив він.

Дивіться відео повної бесіди з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори в США і перспективи завершення війни:

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, що в Україні хочуть легалізувати ПВК. Нардепам пропонується узаконити діяльність міжнародних військових компаній. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт. Автори законопроєкту називають низку причин для легалізації військових компаній.

Стало відомо, коли бійці "Українського легіону" приєднаються до ЗСУ. Юрій Камельчук заявив, що вже у вересні цього року сотні бійців "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ і допомогти їм захищати Україну від збройної агресії Росії.

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